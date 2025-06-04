Edirne Belediye Meclisi'nde gerginlik: Meclis üyeleri ile STK temsilcileri birbirine girdi

Edirne Belediye Meclisi'nde gerginlik: Meclis üyeleri ile STK temsilcileri birbirine girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Edirne Belediye Meclisi'nde gerginlik: Meclis üyeleri ile STK temsilcileri birbirine girdi
Haber Videosu

Edirne Belediye Meclisi'nde bir derneğe tahsis edilen alanın 'özel yurt alanı' olarak onaylamasına STK temsilcileri tepki gösterdi. Alkışlı eylemde bulunanlar ile bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma sırasında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da araya girerek konuşmaya çalıştığı grup, sloganlar eşliğinde salonu terk etti.

Edirne'de Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 1055 metrekare arsa, 49 yıllığına bir derneğe tahsis edildi. Edirne Belediye Meclisi de arsadaki konut alanını geçen şubat ayındaki toplantıda 'özel yurt alanı' olarak onayladı.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Kararın ardından kentteki sivil toplum kuruluşları (STK) mart ayında belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirip, kararın geri çekilmesini talep etti, ardından kararın iptaline yönelik itiraz dilekçesi verdi.

Edirne Belediyesi'nde 'Özel Yurt Alanı' Kararına Tepki

3 PARTİNİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Belediye'de İmar Komisyonu'nda görüşülen itiraz bugünkü meclis toplantısında gündeme alındı. Mecliste görüşülen imar komisyonu kararında, itirazın reddedildiği belirtilirken, madde AK Parti, CHP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Edirne Belediyesi'nde 'Özel Yurt Alanı' Kararına Tepki

ALKIŞLI PROTESTO MECLİS'İ KARIŞTIRDI

Kararın mecliste kabul edilmesiyle, toplantıyı izlemek üzere salona gelen STK üyeleri, ayağa kalkarak alkışla protesto etti. Alkışlı eylemin uzamasıyla, bazı belediye meclis üyeleriyle grup arasında hakaret içerikli sözlerin de kullanıldığı tartışma yaşandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da araya girerek konuşmaya çalıştığı grup daha sonra, sloganlar eşliğinde salonu terk etti.

Edirne Belediyesi'nde 'Özel Yurt Alanı' Kararına Tepki

"BU POPÜLİST SİYASET ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUM"

Grubun salonu terk etmesinin ardından devam eden meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Akın, şehri yönetirken STK'larla işbirliği yapmaya önem gösteren bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Edirne Belediyesi'nde 'Özel Yurt Alanı' Kararına Tepki

Akın, "Bizler kararlarımızı alırken tamamen bağımsız ve hiçbir kişiye özel kararlar üretmeksizin kararlar veriyoruz. Bu kararlar birilerini üzebilir, birilerini sevindirebilir. Kişinin bu anlamdaki talebinin komisyonda değerlendirilmesinde hukuksal bir engel yoksa, komisyon buna karar verir, meclis de burada bunu oylar. Ben protestoya hiçbir şey demiyorum. Şubat ayında da belediyemizin önünde de gerçekleştirildi bu protesto. Bunu da saygıyla karşılıyorum çünkü protesto, birtakım kararları eleştirmek tüm Türk halkının anayasal bir hakkıdır. Ancak bunu burada yaptıktan sonraki hareket tarzını da kesinlikle tasvip etmiyorum. Keşke paydaşlar da burada kalsaydı da bizleri dinleselerdi. Kaldı ki biz bu kararları üretirken çekincelerini ya da şikayetlerini anlattıklarında da biz de kendilerine gerekli cevapları erdik. Ben bu popülist siyaset anlayışını asla kabul etmiyorum" dedi.

Edirne Belediyesi'nde 'Özel Yurt Alanı' Kararına Tepki

"KİMSE BİZDEN KİŞİYE ÖZEL KARAR ÜRETMEMİZİ BEKLEMESİN"

Belediyede kişilere özel kararlar üretmediklerini anlatan Filiz Gencan Akın, "Yönetim anlayışımızda çok sesli olmaya, demokratik kitle örgütleriyle hareket etmeye devam edeceğiz. Ama kimse de Edirne Belediyesi'nden, Edirne Belediye Başkanı'ndan kişiye özel, kişiye ayrıcalıklı, bir kuruma böyle, bir kuruluşa böyle bir karar üretmesini beklemesin" diye konuştu. Başkan Akın, meclisin kararını verdiğini beğenmeyenlerin dava açabileceklerini ve hukuk kararını da belediyenin uygulayacağını söyledi.

Edirne Belediyesi'nde 'Özel Yurt Alanı' Kararına Tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYıldızkan:

Ben havada uçuşan bir şey görmedim. Gayette normal bir şekilde protesto etmişler abartmayın...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.