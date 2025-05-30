Duygu Bölükbaş Davasında Beraat Kararına İtiraz

Duygu Bölükbaş Davasında Beraat Kararına İtiraz
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İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı Emre T. hakkında verilen beraat kararı, savcılık tarafından istinafa taşındı. Savcılık, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor.

İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasına ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada Bölükbaş'ın erkek arkadaşı için verilen beraat kararı, savcılık tarafından istinafa taşındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili görülen davada savcılık mütalaasında tutuklu yargılanan Emre T. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği hatırlatıldı.

Davanın karar duruşmasında mahkeme tarafından delil yetersizliği sebebiyle Emre T'nin beraatine karar verildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısı tarafından bu karara itiraz edilerek istinaf yoluna başvurulduğu ifade edildi.

Olay ve dava süreci

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de, erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. İfadeleri alınan Emre T. ve halası S.T, Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun üzerine Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bugünkü karar duruşmasında hala S.T. ile Emre T'ye delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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