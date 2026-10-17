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Antalya Valiliği, 4-13 yaş çocuk yarışmasında iptal ve suç duyurusunu duyurdu

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Antalya Valiliği, 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği belirtilen 'Little Miss and Little Mister United World' güzellik yarışması için inceleme başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu organizasyon iptal edildi.

ANTALYA VALİLİĞİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Antalya Valiliği, 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği belirtilen 'Little Miss and Little Mister United World' adlı güzellik yarışması organizasyonuna ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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