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Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanların mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri dikkatlerden kaçmamıştı. Cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği konuşulurken programında aileyle defalarca görüşen gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan ses getirecek bir paylaşım geldi. Yılmaz "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, gelen acı haber sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DİDEM ARSLAN'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

BAKANLARIN BAŞSAĞLIĞI DİLEMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Didem Arslan'ın Narin'in ailesini yakından gören bir kişi olarak yaptığı yorum büyük önem taşırken, bugün 3 bakanın da Narin mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

Narin ile gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç'in ifadeleri de iddiaları kuvvetlendirdi. Erdinç "Narin'in ailesi güçlü bir aileydi. Bu yüzden köydeki hiçbir aile de konuşamıyordu. Hatta tutuklanan amcayı aile üyeleri cezaevinde ziyaret ediyordu. Bu cinayetin içinden aileye mensup kişiler çıkacaktır. Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle" dedi.

Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Didem Arslan Yılmaz Diyarbakır Güncel

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

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Yorumlar (10)

JY:

TAMAM OLAY BİTSİN ARTIK AİLEYE BAŞI SAĞ OLSUN, MİNİK KIZ IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN AMA KONUYU KAPATALIM. BU ÜLKENİN EN BÜYÜK DERDİ EKONOMİ ONU KONUŞALIM.

21
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Emin Cakir:

Allah kimseye evlat acısı vermesin amma böylelerinede evlat vermesin. Yarın sabah arkadaşları okula başlayacaklar kendi günahsız cennet yüzlümde kara toprağa. Kadere bak be ????????

129
3
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Medeni Bayduk:

Ülkenin asıl meselesi AHLAK.m Maalesef onuda ekonominin çok gerisinde bırakıp sanki paran varsa hiçbir sorunun kalmayacağı düşüncesi insanlara benimsetilmiş durumda yazık çok yazık.

59
0
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Shef :

Peki Narin ne yapmış olabilir ki tüm aile bu zalimliğe bu insansızlığa göz yummuş olsunlar ? Bazı suçları sadace İDAM temizler.

46
1
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muratemre yılmaz:

İyi de bakanlar niye başsağlığı dilesin?Çocuk tecavüzlerinde bir kereden bişey olmaz diyenler,çocuğun kendinrizasiyla olmuş diyenler nasıl bassagligi i dilesinler..

11
30
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Emre null:

Allah sonumuzu hayır eylesin çocuklarınızın koluna falan konum gösterici bileklik takin köydeki camilerin Kuran kurslarının yyolu köye uzak olmamali hepimiz öleceğiz 90 milyon insanı ancak devlet egitebilir bilinclendirebilir ben fakir gariban kul ne yapabilirm

3
1
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