Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuştu.

''KENDİMİZE GÜVENİYORUZ''

Maçın önemine değinen Altın, "Biz her maça aynı havayla çıkıyoruz. Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz.'' dedi.

''GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ''

Galibiyet hedeflediklerini belirten Altın, ""Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı maçtan ziyade bizim kendi durumumuz ilgilendiriyor. Biz bütün maçlara aynı havayla hazırlanıyoruz. Bizim için Galatasaray'ın dün maç oynayıp oynamadığının çok bir önemi yok. Bizi, sadece bizim takımın mevcut durumu ilgilendiriyor. Çok iyi bir havamız var." şeklinde konuştu.