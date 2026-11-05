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Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı

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Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
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Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve müsabakadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuştu. 

''KENDİMİZE GÜVENİYORUZ''

Maçın önemine değinen Altın, "Biz her maça aynı havayla çıkıyoruz. Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz.'' dedi.

''GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ''

Galibiyet hedeflediklerini belirten Altın, ""Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı maçtan ziyade bizim kendi durumumuz ilgilendiriyor. Biz bütün maçlara aynı havayla hazırlanıyoruz. Bizim için Galatasaray'ın dün maç oynayıp oynamadığının çok bir önemi yok. Bizi, sadece bizim takımın mevcut durumu ilgilendiriyor. Çok iyi bir havamız var." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Hamit Gündoğdu:İlk defa cincişlerin galip gelmesi için dua ediyorum...bana neler oluyor yaw;)))
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıinterestingproductsigp:

PKK nın kurdurduğu desteklediği takım çözüm ayağına bu sene şampiyon yapacaklar

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Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Amedspor 2-1 alacak maçi jee biji Amedspor

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Haber Yorumlarıvedat cici:

alışı kuvetlidir amedin ama bu kalın gelir

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:★ Okurların en beğendiği

İlk defa cincişlerin galip gelmesi için dua ediyorum...bana neler oluyor yaw;)))

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yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem2299:

haw he he alacaksın güzel skor

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