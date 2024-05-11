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DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Tatbikata Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe katılıyor.

Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın seçkin gözlemci gününde TCG Salihreis gemisine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personelini selamladı.

Liman çıkışında TCG İstanbul, TCG Salihreis fırkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı.

TCG Salihreis Gemisi'nde Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan'ın sunduğu brifinge Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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