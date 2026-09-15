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Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

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Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti.

Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti.

Japonya hükümeti, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" dolayısıyla artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşı aşkın nüfusun 56 yıldır yükseldiği kaydedildi.

Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 107 bin 677 olarak kayda geçti. Böylece ülkede "bir asrı devirenlerin" nüfusu ülke tarihinde ilk kez 100 bini aştı.

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 7 bin 914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94 bin 298'inin kadın, 13 bin 379'unun ise erkek olduğu kaydedildi.

En yaşlı kadın 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo ve en yaşlı erkek 112 yaşındaki Kato Hikaru olarak kayda geçti.

Japonya'da "bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı.

Yüz yaş üstü kişilerin sayısı ilk olarak 1981'de 1000'i, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini aşmıştı.

Verilere göre, Japonya'da ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3 ve erkeklerde ise 81,3 oldu.

Kaynak: AA
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