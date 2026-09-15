Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanan eşi Çağla Öz Tançalan, savcılıkta verdiği ifadede; soruşturmanın odağındaki lüks yaşam, düğünde sergilenen altınlar ve milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin detaylı beyanlarda bulundu.

"TAKILARIN SATIN ALINDIĞINI BİLİYORUM"

İfadenin öne çıkan bölümlerinden biri, Mehmet Fatih Tançalan'ın takılarla ilgili beyanına yönelik oldu. Çağla Öz Tançalan, nişanda kendisine kolye ve iki bilezik takıldığını, taç ile kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını belirtti. Tançalan, eşinin önceki ifadesiyle çelişen beyanında, “Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum” dedi.

Nişanın ardından kolye ve iki bileziğin de Mehmet Fatih Tançalan ile ailesi tarafından alındığını söyleyen Çağla Öz Tançalan, düğünde bu takıların yeniden kendisine takıldığını bildirdi.

ALTINLAR DÜĞÜNDEN SONRA EŞİNE TESLİM EDİLDİ

Çağla Öz Tançalan, 6 Eylül'de Van'da gerçekleştirilen düğünün organizasyonunu eşinin yaptığını, masrafların hangi kaynakla karşılandığını bilmediğini beyan etti. Düğünde kendisine takılan altınların tamamının gece sonunda eşi tarafından alındığını anlatan Tançalan, “Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti, altınlar kendisindeydi” dedi. Tançalan, nişandan sonra da takıların kendisinden alındığını belirterek altınların kaynağını eşine sormadığını ekledi.

ODUNLUKTAKİ VALİZDEN ÇIKAN ALTINLAR

Soruşturma kapsamındaki diğer bir ayrıntı, kolluk ekiplerinin Muradiye'de yaptığı aramada kaydedildi. Çağla Öz Tançalan, düğünün ardından kendisinden alınan altınları, daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüğünü söyledi. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini dile getirdi. Eşine altınların neden bu kadar fazla olduğunu sorduğunu aktaran Tançalan, Mehmet Fatih Tançalan'ın kendisine “Burası aşiret bölgesi, düğünlerde herkes bu kadar altın takıyor” yanıtını verdiğini ifade etti.

"43 MİLYON TL TOPLANMADI, İSİMLERİN ÇOĞU HAYAL ÜRÜNÜ"

Dosyadaki kritik bölümlerden birini de sosyal medyaya yansıyan düğündeki takı anonsları oluşturdu. Emniyetin görüntü çözümleme tutanaklarında düğünde, “Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon TL” şeklinde anons yapıldığının hatırlatılması üzerine Çağla Öz Tançalan, böyle bir paranın toplandığını bilmediğini söyledi. Tançalan ifadesinde, “İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı” dedi.

"İNSANLARA HAVA ATIYORDU"

Çağla Öz Tançalan, eşinin düğündeki yüksek rakamların konuşulmasını özellikle istediğini belirterek, “Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayalî ve gösteliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu” şeklinde konuştu. Bu beyanlar, düğünde açıklanan milyonluk tutarların gerçek bir para veya takı hareketine dayanıp dayanmadığı konusunu soruşturmanın ana başlıklarından biri hâline getirdi.

MASAK'IN TESPİT ETTİĞİ PARASAL HAREKETLER

İfadesinde MASAK incelemelerindeki para hareketleri sorulan Çağla Öz Tançalan, eşi ile arasındaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik para transferlerinin “borç alışverişinden” kaynaklandığını savundu. Annesine 221 işlemde yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini belirten Tançalan, bu paraların annesinin ihtiyaçları, kira ve geçim masrafları için iletildiğini söyledi. Annesinden kendisine 303 işlemde yaklaşık 6 milyon 69 bin TL geldiğinin hatırlatılması üzerine ise bunların daha önce biriktirmesi için annesine gönderdiği ve ihtiyaç duyduğunda geri aldığı kendi paraları olduğunu belirtti.

"EŞİM KENDİ HESAPLARINI KULLANAMIYORDU"

Mehmet Fatih Tançalan'ın yeğenine ait hesaplarla ilgili para hareketleri de ifadeye yansıdı. Çağla Öz Tançalan, eşinin nafaka davası nedeniyle kendi hesaplarını kullanmadığını, bu nedenle zaman zaman para göndermek için yeğeni Muhammed Sait Tançalan'ın hesabından yararlandığını aktardı. MASAK incelemesinde yeğenin hesabından yapılan 11 işlemde 644 bin TL'lik para hareketinin tespit edildiğinin sorulması üzerine Tançalan, işlemlerin bu gerekçeyle gerçekleştiğini savundu.

LÜKS ARAÇLAR VE PLAKA DEĞİŞİMİ AÇIKLAMASI

MASAK'ın, aile bireylerinin üzerindeki araçların sürekli birbirlerine devredilmesini; malvarlığının kaynağını gizleme, mali takipte iz kaybettirme ve muhtemel el koyma tedbirlerini boşa çıkarma amacı taşıyabilecek bir “katmanlama” işlemi olarak değerlendirdiği ifadeye yansıdı. Çağla Öz Tançalan ise bu değerlendirmeye katılmayarak, araç değiştirildiğinde özel plakaların yeni araca geçirilmesi için eski aracın kısa süreli aile bireyleri arasında devredildiğini söyledi ve “Kesinlikle aklama değildir” dedi. Tançalan, üzerine kayıtlı lüks aracın da kendi ticari kazançlarıyla alındığını belirtti.

"TRENDYOL'DAN 2,5 MİLYON TL KAZANDIM"

MASAK raporunda, 2020'den itibaren beyan edilen yaklaşık 1,1 milyon TL kâr ile sergilenen yaşam standardı arasındaki uyumsuzluğun gündeme getirilmesini kabul etmeyen Tançalan, sosyal medya ve mağazacılıktan gelir elde ettiğini vurguladı. Yalnızca son üç ayda kozmetik ürün tanıtımlarından Trendyol üzerinden 2,5 milyon TL kazandığını ve bunun faturasının kesildiğini bildiren Tançalan, MASAK raporunun hatalı olabileceğini, vergi veya ticari beyanlarında bir eksiklik bulunması hâlinde bunu tamamlamaya hazır olduğunu kaydetti.

"OLMAYAN PARAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORDU"

Çağla Öz Tançalan'ın ifadesinin son bölümünde eşi hakkında kullandığı sözler dikkat çekti. Kara parayla ilgisi bulunmadığını savunan Tançalan, eşi için şu ifadeleri kullandı: “Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.”

Tançalan, eşinin kara parayla bağlantısı olduğunu düşünmediğini dile getirirken, düğündeki 43 milyon TL'lik anonsların gerçeği yansıtmadığını, eşinin sahip olmadığı parayı varmış gibi gösterdiğini ve borçla bir yaşam sürdürdüğünü aktardı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının; MASAK verileri, banka hareketleri, lüks araç devirleri, düğündeki takılar ile şüphelilerin ve yakınlarının hesapları arasındaki para trafiğine ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com