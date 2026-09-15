Haberler

Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi! 15-20 yıl şartı koydular

Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi! 15-20 yıl şartı koydular
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de yeşil pasaport hakkının genişletilmesine yönelik taleplere bir yenisi daha eklendi. TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, yurt dışı görevlerinde vize süreçleriyle karşılaşan profesyonel turist rehberleri için çağrı yaptı. Akdağ, meslekte 15-20 yılını dolduran turist rehberlerine yeşil pasaport verilmesini talep etti.

  • TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, deneyimli profesyonel turist rehberlerinin Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanmasını istedi.
  • Akdağ, yeşil pasaport hakkının meslekte 15-20 yılı doldurmuş turist rehberlerine tanınması gerektiğini belirtti.
  • Akdağ'a göre vize başvuru süreçleri turist rehberlerinin çalışma programlarını etkiliyor ve ek maliyet oluşturuyor.

Yeşil pasaport tartışmalarında bu kez turist rehberleri öne çıktı. TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, deneyimli profesyonel turist rehberlerinin de Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanmasını istedi.

15-20 YIL ŞARTIYLA YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, turist rehberlerinin Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Uluslararası turların artmasıyla turist rehberlerinin yurt dışı görevlerinin de arttığına dikkat çeken Akdağ, vize başvurularının meslek mensupları açısından zaman ve maliyet yüküne dönüştüğünü ifade etti. Meslekte 15-20 yılı doldurmuş kişilerin alması gerektiğini belirten Akdağ, talebin bütün turist rehberlerini kapsamadığını belirterek kıdem kriterine işaret etti.

VİZE SÜREÇLERİNİN İŞLERİNİ ZORLAŞTIRDIĞINI SÖYLEDİ

Akdağ'a göre yurt dışına çıkacak rehberlerin vize randevusu alması, gerekli evrakları hazırlaması ve başvuru süreçlerini tamamlaması hem çalışma programlarını etkiliyor hem de ek maliyet oluşturuyor. Yeşil pasaport hakkının deneyimli turist rehberlerine tanınmasının bu yükü azaltacağını savunan Akdağ, düzenlemenin mesleki gelişim açısından da avantaj sağlayacağını belirtti. Rehberlerin yurt dışında düzenlenen eğitimlere ve organizasyonlara daha kolay katılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
İBB davasında Mete Mağden'den savunma: İhaleyi kimin alacağı belliydi

Ünlü iş insanından İBB davasına damga vuran savunma
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar

Dünya diken üstünde! Putin'in tehlikeli adımı NATO'yu harekete geçirdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtufan cabadak:

Denizcilik sektöründe çalışan insanlara gerekirken alakasız bir sürü sektör bu pasaportu istiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

Yine tek karesiyle binlerce beğeni aldı!
İş yerini kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

İsim değişikliği için kararını verdi

Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Apartmanda korkunç olay! 62 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Kahramanmaraş Afşin'de silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İki grup birbirine girdi! Kavganın bilançosu ağır oldu