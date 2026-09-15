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Kayıp Büşra bebek olayında baba ve beraberindeki 3 kişinin yanıt veremediği soru

Kayıp Büşra bebek olayında baba ve beraberindeki 3 kişinin yanıt veremediği soru Haber Videosunu İzle
Kayıp Büşra bebek olayında baba ve beraberindeki 3 kişinin yanıt veremediği soru
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Bebeğin babası Y.B. ile İ.B. ve R.B. sağlık kontrolünden geçirilirken, R.B. gazetecilerin “Bebek öldü mü, nerede?” sorularını yanıtsız bıraktı. Büşra'yı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Aralarında cinayetle suçlanan baba Y.B.'nin de bulunduğu 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilirken, kadın şüpheli R.B. gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerle ilgili adli süreç derinleştirilerek sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 10'a yükseldiği öğrenilirken, emniyette tutulan zanlılardan baba Y.B. ile İ.B. ve R.B., yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının "Bebek öldü mü, nerede?" yönündeki sorularıyla karşılaşan kadın şüpheli R.B., soruları cevapsız bırakarak sessizliğini korudu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Sivas kırsalında hayvancılıkla uğraşan ailenin 4 gün önce jandarmaya yaptığı kayıp ihbarıyla başlayan süreç, annenin çelişkili açıklamalarıyla seyir değiştirmişti. Aile ilk olarak bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürmüş, ardından 27 yaşındaki anne E.B., eşinin borçları nedeniyle çocuğu para karşılığı sattığını iddia etmişti. Son ifadesinde ise tutum değiştirerek vicdan azabı çektiğini belirten anne, bebeğin babası Y.B. tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etmişti. Güvenlik güçleri, bir yandan şüphelilerin sorgusunu sürdürürken diğer yandan annenin işaret ettiği bölgedeki arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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