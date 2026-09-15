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Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti. Silivri Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yalanlama geldi.

  • Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadeye çağrıldığı iddialarını yalanladı.
  • Başsavcılık, Kütahyalı'nın adliyeye ziyaret amacıyla geldiğini ve herhangi bir ifade alma işleminin uygulanmadığını bildirdi.
  • Kütahyalı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla tanık olarak çağrıldığını öne sürmüştü.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadeye çağrıldığı iddiaları üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın adliyeye ziyaret amacıyla geldiğini ve herhangi bir ifade alma işleminin uygulanmadığını bildirdi.

VADİ'NİN SENARİSTLERİ İFADE VERDİ 

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada yaşamını yitiren Kozinoğlu’nun ölümüne dair adli süreç devam ederken, dün Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinin ifade vermesinin ardından gözler Rasim Ozan Kütahyalı’ya çevrildi.

KÜTAHYALI "BİLGİ SAHİBİ SIFATIYLA GELDİM" DEDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, videoları ve yazıları sebebiyle soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla tanık olarak adliyeye çağrıldığını öne sürdü. Paylaşımında Silivri Adliyesi'nde bulunduğunu belirten Kütahyalı, "Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA: İFADEYE ÇAĞRILMADI

Kütahyalı’nın açıklamalarının ardından kamuoyuna yazılı bir bilgilendirme yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “ Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Adam savcıyı ziyarete gitmiş,hediyede getirmişmi bari

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Haber YorumlarıAlper Kocman:

Rasim, adammidir?

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