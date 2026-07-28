Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, iletişim fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bizler ülkemizin iletişim kapasitesini geliştirmeye, iletişim alanında kamu politikalarını güçlendirmeye ve Türkiye'nin sesini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaya gayret ediyoruz." dedi.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla başkentte bir otelde düzenlenen 2. İletişim Şurası kapsamında iletişim fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdikleri Şura'nın nihai oturumlarının ardından raporlar ile tebliğler kitaplarını, sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Duran, "Şuramızı, uzun soluklu bir çalışma süreci neticesinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in başında hazırlık çalıştayıyla çalışmalarımıza başladık. Çalıştaya kamu, akademi, medya, sivil toplum ve özel sektörümüzden 425 uzman katıldı. 16 farklı çalışma grubunda, iletişim alanının bütün veçheleri ve karşı karşıya olduğumuz pek çok hayati başlık kapsamlı bir şekilde ele alındı." ifadelerini kullandı.

Siber vatan ve dijital egemenlikten dezenformasyonla mücadeleye, algoritmik yönlendirmelerden bunun toplumsal ve bireysel etkilerine kadar geniş bir çerçevede çalıştıklarını söyleyen Duran, gelinen noktada kamu kurumları, akademi, medya kuruluşları, sivil toplum ve özel sektörü aynı masa etrafında buluşturan güçlü bir istişare zemini oluşturması bakımından da 2. İletişim Şurası'nı son derece kıymetli bulduğunu belirtti.

Toplantıdan çıkacak tespit, fikir ve tekliflerin, şura raporuna da yansıyacağını ifade eden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akşam sizlerle gerçekleştirdiğimiz buluşmayı da bu ortak akıl arayışının önemli bir halkası olarak görüyorum. Amacımız, iletişim eğitiminin mevcut durumunu birlikte değerlendirmek, geleceğin ihtiyaçlarını ortak akılla belirlemek ve akademimizin bilgi birikimini kamu politikalarıyla ve sektörün ihtiyaçlarıyla daha güçlü şekilde buluşturmak. İletişim fakültelerimiz, hiç şüphesiz, Türkiye'nin iletişim kapasitesini, düşünce dünyasını ve anlatı gücünü şekillendiren en önemli fikir merkezleridir.

Bu nedenle akademimizin ortaya koyacağı bilimsel çalışmaların, kavramsal çerçevenin ve eleştirel bakışın, iletişim politikalarımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İçinden geçtiğimiz dönem, iletişim tarihinin belki de en köklü dönüşümlerinden birine sahne olmaktadır. Dijitalleşmenin hız kazandığı, yapay zeka teknolojilerinin gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği, büyük veri ve algoritmaların bilgi dolaşımını belirlediği yeni bir iletişim ekosisteminin içerisindeyiz."

"Veri sahipliği aynı zamanda bir egemenlik meselesidir"

Tarihin en fazla bilgiye erişebilen nesillerinin, aynı zamanda manipülasyona en açık nesiller haline gelebildiğini belirten Duran, dolayısıyla bugün asıl meselenin, devasa bilgi yığınları içerisinden hakikati ayırt edebilmek, malumattan anlam ve istikamet çıkarabilmek olduğunu söyledi.

Dezenformasyon, manipülasyon, algoritmik yönlendirme ve dijital tekelleşme sebebiyle hakikatin aşındığına dikkati çeken Burhanettin Duran, bu nedenle teknolojiye değerler doğrultusunda yön verirken etik ve kültürel perspektifin de korunması gerektiğini belirtti.

Duran, bugün küresel iletişim gücünün, büyük ölçüde belirli merkezlerde toplanmış sınırlı sayıdaki dijital platformun elinde yoğunlaştığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bir toplumun verisinin kendi coğrafyasından çıkarılıp başka merkezlerde işlenmesi ve yeniden ekonomik, siyasal ve kültürel güce dönüştürülmesi, artık yeni bir sömürgeleşme biçimine işaret etmektedir. Bu nedenle verinin 'yeni petrol' olarak tanımlandığı çağımızda, veri sahipliği aynı zamanda bir egemenlik meselesidir. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık dile getirdiği, kendi istikametini çizmiş bir Türkiye'den bahsederken, ülkemizin dijital altyapısına, teknolojisine, verisine ve fikri üretimine de sahip çıkan bir iletişim vizyonundan da bahsediyoruz. Çünkü günümüzde kendi hikayesini anlatabilmek, egemen bir devlet olmanın en temel unsurlarından biri haline gelmiştir."

"Kamu diplomasisinden stratejik iletişime kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, iletişim alanında da yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirten Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da bu vizyon doğrultusunda 2018'de kurulduğunu anımsatarak, "Başkanlığımız, iletişim ve medya alanındaki ulusal stratejilerin, politikaların ve faaliyetlerin bütüncül bir anlayışla yürütülmesini sağlayan önemli bir kurumsal yapı haline gelmiştir." dedi.

Bu vesileyle iletişim alanının devlet kapasitesinin, milli güvenliğin ve kamu diplomasisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyleyen Duran, "Bu anlayış doğrultusunda, kamu diplomasisinden stratejik iletişime, yerel, ulusal ve uluslararası medya ilişkilerinden ülke markasının güçlendirilmesine, dijital iletişimden dezenformasyonla mücadeleye kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin haklı tezlerini uluslararası kamuoyuna daha güçlü anlatmak amacıyla dünyanın farklı bölgelerinde panel, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlediğini hatırlatan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom, bugün dünya çapında önemli bir marka haline gelmiştir. Öncülük ettiğimiz en önemli çalışma alanlarından biri de hiç şüphesiz dezenformasyonla mücadeledir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 24 saat esasına göre çalışmakta, yayımladığı bültenler, hızlı müdahale kapasitesi ve önleyici iletişim anlayışıyla hakikatin korunmasına yönelik önemli bir görev üstlenmektedir. Ancak biliyoruz ki dezenformasyonla mücadele hem kamusal bir gayreti hem de güçlü bir toplumsal bilinci gerekli kılmaktadır.

Zira günümüzde yapay zeka destekli içerikler, algoritmik önceliklendirme sistemleri, sahte görüntüler ve dijital manipülasyon teknikleri, dezenformasyon alanını girift bir hale getirmiştir. Tek tek yanlış bilgileri düzeltmek, toplumsal bir ölçek açısından yeterli ve mümkün değildir. Bu kapasiteyle mücadelenin en etkili yolu, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık bilincini yaygın bir şekilde güçlendirmektir. Üniversitelerimizde kurulmasına öncülük ettiğimiz Dezenformasyonla Mücadele Kulüpleri de bu yaklaşımın önemli örneklerinden biridir. Bizler, fiziki güvenliğimiz kadar ehemmiyet verdiğimiz dijital güvenliğimizi milli bir mesele olarak görmekteyiz."

"İletişim eğitiminin, değişen dünya şartlarına aynı hızla uyum sağlaması büyük önem taşımakta"

Özellikle çocukları ve gençleri bu alanda "güvenli bölgede" tutmanın akademisyenlerin ve üniversitelerin desteğiyle mümkün olabileceğini söyleyen Burhanettin Duran, akademisyenleri ve üniversiteleri iletişim ekosisteminin en güçlü paydaşlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

İletişim fakültelerinin, sadece bugünün gazetecilerini, iletişimcilerini ya da akademisyenlerini yetiştirmediğini, gelecek 10 yılların iletişim dünyasını inşa edecek insan kaynağını yetiştirdiğini belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla burada verilen her ders, yürütülen her araştırma ve yetiştirilen her öğrenci, Türkiye'nin gelecekteki iletişim kapasitesine doğrudan katkı sunmaktadır. Eleştirel düşünebilen, hakikatin peşinden giden, etik değerlere bağlı, manipülasyonu fark edebilen, hibrit tehditleri okuyabilen ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden yeni nesil iletişimcilerin yetişmesini son derece önemsiyoruz. İletişim eğitiminin, değişen dünya şartlarına aynı hızla uyum sağlaması büyük önem taşımaktadır."

Duran, toplantıda "Mevcut Durum Analizi ve Müfredat", "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka", "İstihdam ve Kariyer Olanakları", "Sektör ve Akademi İlişkisi" ve "Paydaşlar Arası Kurumsal İş Birliği" olmak üzere beş temel gündem maddesinin kapsamlı şekilde istişare edilmesinin, hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin iletişim eğitimine yön vereceğini kaydetti.

"Türkiye'nin sesini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaya gayret ediyoruz"

Duran, Başkanlık olarak bugüne kadar iletişim eğitimini desteklemek amacıyla Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi, Dezenformasyonla Mücadele Eğitimleri, Yapay Zeka Çağında Sesin ve Görüntünün Geleceği ile Algoritma Okuryazarlığı programlarının bulunduğu çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Medya mensuplarına yönelik Doğru Habercilik ve Medya Etiği Rehberi, afet, kriz, savaş, sağlık, diplomasi, ekonomi ve adliye haberciliği alanlarında hazırladıkları eğitim içerikleri ile Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Haberciliği Sempozyumu'nun da aynı yaklaşımın ürünü olduğunu belirten Duran, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği Erasmus+Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi yürütücülüğünde, RTÜK, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ile Slovenya, Ukrayna ve İspanya'dan üniversitelerin ortaklığında yürüttüğümüz 'Afet Haberciliği: Haberi Felakete Dönüştürmeden Önlemek' projesi de bu alandaki önemli çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Bu proje kapsamında hazırlanan Afet Haberciliği Pratik, Etik ve Güvenlik Rehberini Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Ukraynaca ve Slovence olmak üzere beş dilde yayımlayarak açık erişime sunduk.

Bütün bu çalışmaların ortak amacı, iletişim alanındaki kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, akademik birikim ile uygulama tecrübesini aynı zeminde buluşturmak ve geleceğin iletişim ekosistemini birlikte inşa etmektir. Bizler ülkemizin iletişim kapasitesini geliştirmeye, iletişim alanında kamu politikalarını güçlendirmeye ve Türkiye'nin sesini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaya gayret ediyoruz. Şahsen, akademi ile kamu kurumlarımız arasında sürdürülebilir ve kurumsal bir işbirliği mekanizmasını oldukça önemsiyorum."

Başkanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitelerle birlikte çalışmaya, ortak projeler üretmeye ve akademinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Duran, bu vesileyle akademisyenlere ve üniversitelere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının vizyonuna sahip çıkma ve destek olma noktasındaki gayretleri ve destekleri için teşekkür etti.

Toplantıya, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay da katıldı.

Kaynak: AA