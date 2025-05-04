Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacak

TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye yüzyılı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacak, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılı olacak. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı ve kalkınması için hiçbir şeyi esirgemiyoruz. En son 21 milyar Türk liralık bir mali iş birliği anlaşmasını Cumhurbaşkanımız imzaladı ve yürürlüğe girdi. Bizim vizyonumuz nettir. İki devletli bir çözüm. Adadaki gerçek de budur. Bu gerçeği de tüm dünya kabul etmelidir" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda başlamıştı. 4 gün süren festivalin kapanış töreni gerçekleşti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

YILDIRIM: TÜRKİYE SON 20 YILDA SAVUNMA SANAYİNDE BİR DEĞİŞİM DEĞİL, BİR DEVRİM YAŞADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TEKNOFEST geçen yıl Adana'da yapılmıştı. Bu yıl Kıbrıs'tayız. Gelecek eylül ayında da İstanbul'dayız. İstanbul'da da Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere 81 ilimizden ve tüm dünyadan gençlerimizi bekliyoruz. Bugün Kıbrıs'ta olmamızın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ilk savunma bilinci ne zaman oluştu derseniz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra oldu. O saatten sonra gördük ki başkalarının araçlarıyla ve imkanlarıyla bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Türkiye'ye ambargolar uygulanmaya başlandı. Birtakım sınırlamalar, yaptırımlar gündeme geldi. İşte o tarihten itibaren savunma sanayi hikayemiz başladı. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarımızın bugün geldikleri noktayı hep birlikte görüyoruz. Türkiye son 20 yılda savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı" dedi.

'SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA İNŞALLAH 10 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, "Bu devrimin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktıysa bu kendiliğinden olmadı. Tesadüfen de olmadı. Bu bir siyasi iradeyle gerçekleşti. Gençlerimizin, firmalarımızın, toplumumuzun enerjisi Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle birleşti ve Türkiye bir sıçrama yaptı, bir devrim yaptı. TEKNOFEST gençliğiyle de bu devrimi ve bu bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağız. Ben ekonomiyle çok ilgiliyim. Bir mesajı da şu noktada vermek isterim. Savunma sanayi sadece güvenlik açısından değil, bir toplumun refahı açısından da çok kıymetli. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığınız zaman yeni teknolojiler önce savunma sanayide gelişir, sonra diğer sivil endüstrilere sirayet eder. Son 4 aylık ihracatımıza baktığımız zaman yüzde 67 civarında geçen yıla göre ihracatımızda artış var. Yakın bir gelecekte savunma sanayi ihracatında inşallah 10 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Geçmişte parasını verdiğimiz halde bize satılmayan ürünleri bugün biz başkalarına parası karşılığında satıyoruz. Bu noktaya geldik. İnşallah bu ekonomi de büyüyecek. Daha çok gencimize nitelikli istihdam üretecek. Sosyal refah üretecek. Ekonomimizin teknolojik düzeyini, katma değerini çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

'KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YÜZYILI OLACAK'

Yılmaz, "Burada sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk gençliğinin de bulunması ve bu TEKNOFEST gençliğinin bir parçası olması çok çok kıymetli. Her zaman altını çiziyoruz. Tekrar ifade etmek isterim. Türkiye yüzyılı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacak, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılı olacak. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı ve kalkınması için hiçbir şeyi esirgemiyoruz. En son 21 milyar Türk liralık bir mali iş birliği anlaşmasını Cumhurbaşkanımız imzaladı ve yürürlüğe girdi. Daha dün Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı. Muhteşem bir Cumhurbaşkanlığı Binası ve Meclis Binası. Millet bahçesiyle, kütüphanesiyle, camisiyle son derece güzel bir alan Kuzey Kıbrıs'a kazandırıldı. Ama onun da ötesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağımsız devlet olmanın mührü vurulmuş oldu. Bizim vizyonumuz nettir. İki devletli bir çözüm. Adadaki gerçek de budur. Bu gerçeği de tüm dünya kabul etmelidir. Dün Cumhurbaşkanımız bunu buradan çok gür bir sesle ifade etti. Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devlet bir çözüm bizim için vazgeçilmezdir ve her türlü imkanımızla bu vizyonun yanındayız, arkasındayız" ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR: BU TOPRAKLARIN GENÇLERİ İSTERSE BAŞARAMAYACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Kıbrıs Türk halkının yoğun ilgisiyle, tarihle, bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş, muazzam bir coşku yaşadık. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının, yolcu değil hancı misafir değil ev sahibi olduğunu, tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Türk milletinin bilim insanlarının mühendislerinin, teknisyenlerinin alın terinin eseri. Her biri dünyada büyük yankı uyandıran teknoloji harikalarıyla hep birlikte iftihar ettik. Kuzey Kıbrıs'tan, Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerimiz, yenilikçi projelerle bizleri gururlandırdı. Gördük ki, bu toprakların gençleri, isterlerse, çalışırlarsa, başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Arzumuz, Türk milletinin yükselişinin sembolü, TEKNOFEST'in, bu coşkusunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam etmesidir. 100 bine yakın üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle, Akdeniz'in parlayan incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak, bilişimcilerin teknoloji girişimlerinin adresi konumuna gelmesidir" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE ADETA BİR SEFERBERLİK RUHUYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kacır, "Burada geliştirilen yenilikçi dijital ürünlerin ve hizmetlerin Kuzey Kıbrıs'tan dünyaya açılan birer başarı hikayesine dönüşmesidir. Yıllarca haksız izolasyonlara maruz kalan, Kıbrıs Türk halkının, refahının yükselmesidir. Bir ve beraber olacak bu hedeflere hep birlikte koşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, hak ettiği saygın konuma taşımak için kardeş Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Milli teknoloji hamlesine adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkacağız. Bu vesileyle, TEKNOFEST yarışmalarına katılan Milli teknoloji hamlesi kahramanı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Anne babalarının öğretmenlerinin ve bizlerin göğsünü kabartan iftihar kaynağımız, TEKNOFEST kuşağını tebrik ediyorum. Şimdi gelin, hep birlikte haykıralım. Kuzey'den, ana vatanımız Türkiye'den, Türk milleti bir kez daha duysun. Yaşasın Türkiye. Yaşasın hür ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" diye konuştu.

BAYRAKTAR: BU YOLA ÇIKARKEN BİZLERE YAPAMAZSINIZ DİYENLER VARDI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, "Lefkoşa'nın tarih kokan sokaklarından, güzel yurdun, bereketli topraklarına, bu meydanda umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Bu vesileyle tam bağımsız bir vatan için mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yiğitlerini, tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azmi, köklerden göklere uzanan serüvenimiz de bizlere ilham kaynağı oldu. Bizleri burada buluşturan sadece teknoloji değil, tarihimizin ve kardeşliğimizin bize yüklediği bu sorumluluktur. TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Bu toprakların çocukları bir gün kendi uçağını, uydusunu, yapay zeka teknolojisini geliştirsin diye yola çıktık. Bugün TEKNOFEST'lerde genç kardeşlerim roketlerini, insansız hava araçlarını, yazılımlarını yarıştırıyor. 47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türk'ünün inancını ve tutkusunun en güçlü nişanesidir. Ödüllerine kavuşan tüm şampiyonlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu yola çıkarken bizlere yapamazsınız diyenler vardı. 'İthal edelim, siz uğraşmayın' diyerek karşımıza dikilenler oldu. Ama sizler TEKNOFEST kuşağı onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil, engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak. Ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz, bizler asla durmayacağız. Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz" dedi.

'BU HEYECANIN, BU BİRLİK RUHUNUN, YENİ ROTASI İSTANBUL'

Bayraktar, "TEKNOFEST, yalnızca bir teknoloji yarışması, bir festival değildir. TEKNOFEST, bir milletin uyanış hikayesidir. TEKNOFEST, geleceğe umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yerdir. TEKNOFEST, köklerinden aldığı güçte, köklere uzanan bir çınarın milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. Milli Teknoloji Hamlesi, sadece bir memleketin değil, tüm bir medeniyetin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir. TEKNOFEST yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bu heyecanın, bu birlik ruhunun, yeni rotası İstanbul. Eylül ayında, dünyanın göz bebeği İstanbul'da, TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız. Kıbrıs'tan aldığımız güçle, İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız. Şimdiden hepinizi, tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum. Gençler, hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Merak edin, sorgulayın, araştırın, üretmekten geri durmayın. Birbirinize destek olun, birlikte çalışın. Çünkü birlikte daha güçlüyüz. Eleştirilerinizle, farklı fikirlerinizle gelin. Yüreğinizdeki vatan sevgisiyle gelin. Bu büyük teknoloji hareketine omuz verin. Daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim. Gelecek sizin parlak zihinlerinizde. Gelecek sizin tükenmeyen enerjinizde. Gelecek sizin sarsılmaz inancınızda. Genç kardeşlerim, gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz" diye konuştu.

TATAR: ULAŞIM ZORLUKLARINA RAĞMEN GELEN İNSANLARIMIZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci TEKNOFEST festivalini 4 günde burada hep birlikte yaşamış ve gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu bakımdan tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Daha sonra resmi rakamlar açıklanacak. Tahminen 150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etmiş olacak. 150 bine yakın rakam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli bir rakamdır. Birtakım altyapı sıkıntılara rağmen buraya ulaşımın zorluklarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her köşesinden buraya gelen insanlarımız bizi çok mutlu etmiştir" dedi.

ÜSTEL: KENDİ KADERİMİZİ TÜRKİYE İLE YILLAR ÖNCE YAZDIK

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de "Biz bu alanda sadece bir festivalin coşkusunu yaşamıyoruz. Biz aynı zamanda bir gelecek vizyonunu hep birlikte paylaşıyoruz. TEKNOFEST 'in ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesini hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu gurur, inananların, çalışanların hayal kurmaktan vazgeçemeyenlerin gururudur. Türk insanı ve Türk gençliği artık sadece izleyen değil, aynı zamanda çalışan, üreten, geliştirdiği teknolojilerle ses getiren ve dünyaya yön veren bir gençliktir. Biliyoruz ki günümüzde sadece bilgiyle güçlenen toplumlar kendi kaderlerini kendi elleriyle yazabilirler. Biz bu adada kendi kaderimizi Türkiye ile birlikte yıllar önce yazdık" ifadelerini kullandı.