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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız."

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Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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