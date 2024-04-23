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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

ÖZGÜR ÖZEL'LE KISA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan, resepsiyon kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralarında bulunduğu siyasi isimlerle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da objektiflere takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, CHP lideri Özel'le yaptığı kısa görüşme sonrası "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

İşte resepsiyondan görüntüler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Ali Kerem:

Ne diyecek anayasayı degistirelim parlementer sistemi olsun diyecek ne cacık varsa parlementer sistemde

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esrefpasali:

3u, bir secenek yokmu? gidisattan memnunmusun? DEMOKRASIDE CARELER TUKENMEZ, yeterki care aransin,

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Erkan Daldaban:

Nasıl da kabul etti acaba.!!

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Ugur Ayyildiz:

Bugün 23 Nisan tabiki kabul edecek bugün çocukların günü

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izzet Ulas:

Horoz dövüşündeki gibi burnunu uzatan bu tipi tip çok komik görünüyor.

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AYBARS TÜRKYILMAZ:

Hani nerede ilk temas biz video da bir şey görmedik bu mu habercilik anlayışınız ?

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