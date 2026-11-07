Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da uzun süredir eleştirilerin odağında olan RAMS Park'ın zemini için harekete geçildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, stadyuma yeniden hibrit çim uygulanması konusunda bir İngiliz firmasıyla anlaşmaya vardığı belirtildi. Çalışmaların milli takım arasında yoğunlaştırılması planlanıyor.

  • Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ın zeminine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması için bir İngiliz firmasıyla anlaştı.
  • Zemin çalışmalarının milli takım maçları nedeniyle lige verilecek arada yoğunlaştırılması planlanıyor.
  • Victor Osimhen'in sakatlığının doğrudan RAMS Park'ın zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminine yönelik tartışmaların ardından yönetimden yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı stadyumun zemini, son dönemde futbolcuların yaşadığı kaymalar ve sakatlık endişeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Victor Osimhen'in sakatlığının ardından yeniden gündeme gelen zemin sorununun çözümü için Başkan Dursun Özbek ve yönetimi çalışma başlattı.

İNGİLİZ FİRMAYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ın zeminine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması için bir İngiliz firmasıyla anlaşmaya vardı. Mevcut zemindeki sorunları gidermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yeni uygulamayla saha koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Böylece uzun süredir eleştirilen zemin için yeni bir düzenleme yapılacak.

MİLLİ ARADA TÜM MESAİ ZEMİNE HARCANACAK

Galatasaray'da zemin çalışmalarının milli takım maçları nedeniyle lige verilecek arada yoğunlaştırılması planlanıyor. Yönetimin bu süreçte RAMS Park'ın zeminini iyileştirmeye öncelik vereceği ve ilerleyen dönemde benzer sorunların en aza indirilmesini amaçladığı belirtildi.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI SONRASI TEPKİLER ARTTI

Sarı-kırmızılı taraftarların zemin konusundaki eleştirileri, Victor Osimhen'in sakatlığının ardından daha da arttı. Stuttgart karşılaşmasında ayağı kayarak yere düşen Nijeryalı yıldızın görüntüleri yeniden hatırlanırken bazı taraftarlar, sakatlıkta zeminin de etkili olabileceğini savundu. Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan RAMS Park'ın zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

YÖNETİM SORUNU EN AZA İNDİRMEK İSTİYOR

Dursun Özbek yönetiminin İngiliz firmayla vardığı anlaşma doğrultusunda yapılacak hibrit çim uygulamasıyla RAMS Park'taki saha koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Milli arada yürütülecek çalışmaların ardından zeminde yaşanan problemlerin azaltılması hedefleniyor.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de kriz! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu ters düştü

Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı12

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içti, 4. evre akciğer kanserini yendi! 73 yaşındaki Neşe Ciğerim'den çağrı: Ne olur bırakın

Günde 3 paket içiyordu, 4. evre kanseri yendi! Tek çağrısı var
Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi13

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları13

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız