Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

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Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminine yönelik tartışmaların ardından yönetimden yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı stadyumun zemini, son dönemde futbolcuların yaşadığı kaymalar ve sakatlık endişeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Victor Osimhen'in sakatlığının ardından yeniden gündeme gelen zemin sorununun çözümü için Başkan Dursun Özbek ve yönetimi çalışma başlattı.

İNGİLİZ FİRMAYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ın zeminine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması için bir İngiliz firmasıyla anlaşmaya vardı. Mevcut zemindeki sorunları gidermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yeni uygulamayla saha koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Böylece uzun süredir eleştirilen zemin için yeni bir düzenleme yapılacak.