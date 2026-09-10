CSO yeni sezonda 200 yıllık birikimini dünya yıldızları ve yeni eserlerle sahneye taşıyacak

YASEMİN KALYONCUOĞLU/FATMA NUR CANDAN - Geçen sezon kuruluşunun 200. yılını kutlamaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni sezonda bu kutlamayı sürdürerek dünya sahnelerinde konserler verecek ve ilk kez seslendirilecek eserlere imza atacak.

1826'da II. Mahmud döneminde "Muzıka-i Hümayun" adıyla kurulan, Atatürk'ün emriyle 1932'de "Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası" adını alan orkestra, Cumhuriyet tarihinin ilk müzik kurumu oldu.

Çıkarılan kanunlarla orkestra, 1957'de "Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası", 1970'de ise bugünkü "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" ismini aldı.

Orkestra, 200. yılını kutlamayı sürdüreceği bu sezonun açılışını piyanist Behzod Abduraimov'un solistliğinde, şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği CSO Ada Ankara'da düzenlenecek konserle 2 Ekim'de yapacak.

Orkestra, sezon boyunca CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da 68 periyodik konser, Mavi Salon ve Tarihi Salon'da toplam 27 oda konseri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara Arena Spor Salonu'nda özel konserler verecek.

"Çok özel bir konser sezonu hazırladık"

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman, yeni sezona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkestranın bu sezon da 200. yıl kutlamalarını devam ettireceğini söyledi.

Bu kutlamanın kendileri için özel olduğuna dikkati çeken Deliorman, "Orkestra aynı zamanda Cumhuriyet'imizin tarihi. Geçen sezon bu anlamda çok büyük konserler yaptık, çok önemli siparişler gerçekleştirdik. Yeni sezonda etkinlik sayılarımızı, siparişlerimizin sayılarını artırarak, konuk sanatçılarımızın, konuk şeflerimizin, solistlerimizin kalitesini, niteliğini artırarak çok özel bir konser sezonu hazırladık." dedi.

CSO'nun yeni sezonunda Avrupa ve ABD turnesi olduğuna dikkati çeken Deliorman, şunları kaydetti:

"Dünyanın çok önemli kültür başkentlerinde önemli konser salonlarında çarpıcı etkinlikler yapacağız. Bir orkestra için uluslararası turne yapıyor olmak çok önemli. Orkestramızın ülkemizi temsilen Viyana, Prag, ABD'nin en büyük konser salonlarında konser vermesi, ülkemizin tanıtımı, orkestranın uluslararası işbirlikleri açısından da çok önemli. Bu sene kendi evimizde, CSO'nun ana salonunda yapacağımız konserler ayrıca kıymetli. Yeni sezonda Ankara'da dinleyicilerimiz, Berlin'deki, Viyana'daki, Sydney'deki New York ve Paris'teki konser salonlarında nasıl bir içerik dinliyorlarsa, hangi sanatçıları dinleme imkanını buluyorlarsa, CSO'da da o nitelikte bir konser sezonu dinleme fırsatı bulacak. Geçen sene yüzleri bulan bir etkinlik rakamına ulaşmıştık. Bu sene 68 ana etkinliğimiz var, tabii ki orkestra sadece kendi yerleşkesinde konserler vermiyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde çok önemli etkinliklerimiz var. Ankara Arena Spor Salonu'nda dev bir halk konseri organize ediyoruz. Yeni sezon programımızın içinde her şey var yani yok, yok."

Deliorman, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışmalarını yürüten CSO'nun ana destekçisi Denizbank sponsorluğunda etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kemikleşmiş dinleyicilerine özel üyelik paketleri başlattı

Deliorman, CSO'nun bu sene yeni olarak "Armoni 10'lu", "Senfoni 15'li", "Maestro 20'li" olmak üzere farklı üyelik paketlerini başlattığını ve bunun kendileri için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Şef Deliorman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemikleşmiş, aidiyet duygusu çok yüksek bir dinleyici kitlesi var. Dünyada da bunun eşini bulmak gerçekten kolay değil. Bu bizlerden dinleyicimize bir hediye gibi. Bu üyelik paketleri dinleyicilerimize büyük bir ekonomik kolaylık sunacak ve birçok konseri önceden kendilerinin seçmesini sağlayacak. Dinleyiciler, kendi yerlerini genel satıştan önce alabilecek. Orkestramızın en büyük problemlerinden biri, dinleyicimize yer yetiştiremiyoruz. Konserlerimizin biletleri çok hızlı tükeniyor. CSO'yu sanatçılar ve dinleyicilerle bir aile gibi düşünüyoruz. Dinleyicimizin aidiyet ve bağlılık duygusuna çok saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılına yaraşır harika bir sezon bizi bekliyor."

"200. yıl, çok az orkestraya nasip olan bir yaş"

CSO Müdürü ve flüt sanatçısı Altan Kalmukoğlu da 40 yılı aşkın süredir CSO bünyesinde çalıştığını, orkestrada hem sanatçı hem de yönetici olarak görev yapmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Dönemin orkestra şefi Gürer Aykal ile CSO Ada Ankara'daki konser salonunun temel atma töreninde bulunduğunu aktaran Kalmukoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla konser mekanının Ankara'ya ve Türkiye'ye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kalmukoğlu, "200. yıl, çok az orkestraya nasip olan bir yaş. Dünyada şu anda ismini duyduğunuz çok meşhur orkestraların birçoğu henüz 200 yaşına gelmedi. Osmanlı'dan bu yana süren ve kesintisiz devam eden bir çalışma söz konusu. Savaş dönemlerinde bile orkestramızın sanatçıları cephelerde asker olarak görev yaptı. Her zaman vatanı ve ülkesi için her alanda mücadele verdi." dedi.

Orkestranın öncelikleri arasında Türkiye'nin sanat değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmanın bulunduğunu vurgulayan Kalmukoğlu, 12-13 Şubat'ta düzenlenecek orkestranın bu değerleri nasıl taşıdığının anlatıldığı "Sarayda Bir Akşam: Osmanlı Sarayında Avrupa Müziği" adlı konsere ilişkin şunları kaydetti:

"Osmanlı tarihinden bugüne kadar olan süreci kapsayan çok önemli bir konser vereceğiz, bizim tarihsel akışımızı anlatan. Bunu hem Ankaralı seyirciyle hem de Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Burada Osmanlı sultanlarının, padişahların, eşlerinin, çocuklarının yapmış olduğu besteleri de seyirciyle buluşturacağız."

Kalmukoğlu, CSO'nun Türkiye'nin müzik değerlerini yaşatmasının yanı sıra evrensel müziğe katkı sunmaya yönelik çalışmalar da yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda genç ve yetişmiş bestecilere yeni eserler sipariş ettiklerini söyledi.

Dünya sahnelerinin yıldızları Ankara'ya gelecek

Yeni sezon programının uluslararası ölçekte önemli isimleri ağırlayacağını dile getiren Kalmukoğlu, "Orkestramızın 200. yılı dolayısıyla dünyanın en büyük solist ve şeflerini, dünya sahnelerinin yıldızlarını Ankaralı seyirciyle buluşturacağız." diye konuştu.

Orkestranın kendi sanatçılarının da sezon boyunca yoğun biçimde sahnede olacağını ve Mavi Salon'da konserler vereceğini kaydetti.

"Biz bu ülkenin milli takımıyız"

Müdürlük görevinin yanı sıra sanatçı olarak konserlere çıkmayı sürdürdüğünü aktaran Kalmukoğlu, "Bir yöneticinin muhakkak o sahnenin tozundan geçmesi gerekiyor. Sabah orkestramızın provasına giriyoruz, öğleden sonra yöneticilik gömleğimizi giyip masanın diğer tarafına geçiyoruz." dedi.

Orkestranın uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmesinin getirdiği sorumluluğa işaret eden Kalmukoğlu, "Biz bu ülkenin milli takımıyız. Uluslararası arenada başka orkestralarla yarış içerisinde olmak durumundayız ve bunun için ülkemizin bayrağını en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

7 genç besteci bir araya gelecek

CSO Müdür Yardımcısı ve trombon sanatçısı Kumsal Germen de sezon kapsamında 9 eser siparişi bulunduğunu belirterek, bunlardan 2'sinin ana salonda, 7'sinin ise Mavi Salon'da seslendirileceğini söyledi.

Germen, ana salonda seslendirilecek eserlerden ilkinin Hamburg Müzik ve Tiyatro Yüksekokulu profesörü ve çok sayıda ödülün sahibi besteci Wolf Kerschek'in "Anadolu Rapsodisi" adlı eseri olduğunu belirterek, ikinci eserin ise Türk besteci Mehmet Ali Sandıkoğlu tarafından yazıldığını söyledi.

Mavi Salon'da gerçekleştirilecek 7 eserin prömiyerinin 3 Mayıs 2027'de "İnsan Ruhunun Yedi Acı Yüzü" başlığı altında dinleyiciyle buluşacağını aktaran Germen, "Çok değerli bestecilerin 7 eserini dinleyeceğiz. Biz çok heyecanlıyız. Umarız dinleyicilerimiz de keyif alır." dedi.

Germen, CSO'daki 6. yılı olduğunu belirterek, "200 yıl çok büyük ve önemli hepimiz için. Hem genç hem de tecrübeli sanatçılarla bu salonda çalıp bu eserleri seslendirmek bizim için çok büyük keyif." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA