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Eyüpsultan'da trafikte kavga eden 3 sürücüye para cezası

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Eyüpsultan'da trafikte kavga eden 3 sürücüye toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eyüpsultan'da trafikte kavga eden 3 sürücüye toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir kavgaya ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Eyüpsultan'da D-100 kara yolunun kuzey yan yolunda duran sürücülerin tartışarak trafik akışını engellediği belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen araç sürücüleri F.A. (42), M.Y. (49) ile motosiklet sürücüsü A.S.D. (33) ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınan sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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