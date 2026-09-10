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Yol kenarındaki kamyonet, ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ise apayrı çıktı

Yol kenarındaki kamyonet, ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ise apayrı çıktı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol üzerinde park halinde bırakılmış kamyonet polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri sürücüye telefonla da ulaşamayınca çekici çağrıldı. Bu sırada elinde yakıt bidonu ile gelen sürücü aracının yakıtının bittiğini, yakıt almak için benzin istasyonuna gittiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kamyonet polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri sürücüye telefonla da ulaşamayınca çekici çağrıldı. Bu sırada elinde yakıt bidonu ile gelen sürücü aracının yakıtının bittiğini, yakıt almak için benzin istasyonuna gittiğini söyledi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olay, Alanya- Antalya D-400 kara yolu Manavgat Çevreyolu yan yol, Sorgun Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Yol kenarında içerisinde sürücüsü bulunmayan ve dörtlüleri açık vaziyette bir kamyonetin park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, dubalama yapmak suretiyle yaşanabilecek kazalar için önlem alırken, aracı bırakıp giden araç sürücüsüne telefonla ulaşılamadı.

GERÇEK BMBAŞKA ÇIKTI

Bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri kamyoneti yediemin otoparkına çektirmek için çekici çağırdı. Trafik ekipleri çekicinin gelmesini beklerken, mazot bidonuyla gelen araç sürücüsü yaklaşık 50 metre geride yakıtının bittiğini, kavşağa kadar iterek getirdiğini ve yakıt almak için yürüyerek Sorgun Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonuna gidip geldiğini söyledi. 

Trafik Polislerinin böyle bir durumda 112'ye ihbarda bulunup yardım istemesi gerektiği yönünde nasihatinin ardından araç sürücüsü kamyonete binerek uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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