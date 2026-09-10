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Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti Haber Videosunu İzle
Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti
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ABD’de çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden otomobilin içinde cinsel ilişkiye giren çift, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ABD'de yaşanan olayda, bir araç içerisinde çevredeki insanların varlığına aldırış etmeksizin uygunsuz davranışlarda bulunan çift dikkat çekti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından anbean kaydedilen görüntüler, kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu. 

Kaynak: Haberler.com
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