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Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı
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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve örgütlü suç iddialarını barındıran soruşturmada yeni bir gözaltı kararı uygulandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli mesajlaşmaları bulunan ve bir suç örgütü tarafından başkanın yanına yerleştirildiği iddia edilen Avukat Elifnur Gürcü yakalanarak emniyete götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'nde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar derinleşiyor. Adli makamların incelemeleri sonucunda soruşturmadaki gözaltı listesine yeni bir isim daha eklendi.

İLKAY ÇİÇEK'LE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YERLEŞTİRDİĞİ İDDİASI

Dosyaya yansıyan çarpıcı tespitlere göre, şüpheli avukat Elifnur Gürcü’nün kamuoyunda Kuruçaylar suç örgütü olarak bilinen yapı tarafından Başkan Çiçek’in yanına özel olarak yerleştirildiği belirlendi. Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Abdullah Karlıdağ
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