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Camp Nou'yu su bastı

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Camp Nou'yu su bastı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın rakipleri Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 5-1 kazandığı mücadele sırasında kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle Camp Nou'daki basın tribününü su bastı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Barcelona, sahasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti. Galatasaray'ın lig aşamasındaki iki rakibini karşı karşıya getiren mücadelede skor kadar tribünlerde yaşananlar da dikkat çekti.

CAMP NOU'DA BASIN TRİBÜNÜNÜ SU BASTI

Maç devam ederken Barcelona'da etkisini artıran yoğun yağış, Camp Nou'da da kendisini gösterdi. Yağmur sularının stadyuma girmesiyle basın tribününde su baskını yaşandı. Basın mensuplarının bulunduğu bölümde biriken su nedeniyle maç sırasında beklenmedik görüntüler ortaya çıktı.

BARCELONA 5 GOLLE KAZANDI

Sahadaki mücadelede ise Barcelona, Feyenoord karşısında üstün bir performans ortaya koyarak karşılaşmayı 5-1 kazandı. Böylece Galatasaray'ın iki Şampiyonlar Ligi rakibinin karşılaşmasından Barcelona farklı galibiyetle ayrıldı.

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