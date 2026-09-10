Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga: Doktor ve medya mensupları dahil 9 gözaltı

15 yıl önce hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi ve 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muhabir Selahattin Günday da bulunuyor.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturma devam ederken ekipler ikinci dalga operasyon için harekete geçti. Emniyet ekipleri sabahın erken saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

GAZETECİ VE DOKTORLAR DA GÖZALTINDA

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınanların meslek grupları da belli oldu. 9 şüpheli arasında bir doktor, çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler ve sağlık çalışanları bulunuyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de muhabir Selahattin Günday olduğu belirtildi.

Selahattin Günday

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan 9 şüpheli, rutin sağlık kontrollerinden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma da adli makamların koordinasyonunda sürüyor.

BAKAN GÜRLEK: ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, MİT mensubu Kâşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyanın da yeniden açıldığını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Kâşif Kozinoğlu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor"

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Kaynak: Haberler.com