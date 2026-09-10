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Sedat Şahin'i hedef alacaklardı! Sarallar'ın suikast planı çökertildi

Sedat Şahin'i hedef alacaklardı! Sarallar'ın suikast planı çökertildi Haber Videosunu İzle
Sedat Şahin'i hedef alacaklardı! Sarallar'ın suikast planı çökertildi
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İstanbul'da Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu firari Yakup Kerem Saral’ın talimatıyla Sedat Şahin’e yönelik planlanan roketatarlı suikast eylemi çökertildi. Beykoz’daki bir peyzaj alanında roketatar, anti-tank mühimmatı ve otomatik silahlar ele geçirilirken, eylem öncesi keşif yaptığı ve tetikçileri yurt dışına kaçırmayı planladığı tespit edilen 7'si İran uyruklu 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

  • İstanbul'da Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu firari Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Sedat Şahin'e yönelik planlanan roketatarlı suikast eylemi, polis operasyonuyla engellendi.
  • Beykoz'da peyzaj alanına gizlenmiş cephanelikte 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47), 2 MP5 otomatik silah, 1 çalıntı motosiklet ve yabancı plakalı bir otomobil ele geçirildi.
  • 7'si İran uyruklu, 1'i çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu firari Yakup Kerem Saral’ın talimatıyla Sedat Şahin’e yönelik planlanan roketatarlı suikast eylemi, polis ekiplerinin operasyonuyla engellendi. Beykoz'da peyzaj alanına gizlenmiş cephaneliğin ele geçirildiği soruşturmada, 7'si İran uyruklu toplam 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda yankı uyandıracak dev bir suikast planı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu; Sedat Şahin’e yönelik keşif çalışmalarından silah deposuna, tetikçilerin kaçış planından yapılacak ödemelere kadar organize edilen eylem henüz hayata geçirilmeden engellendi.

KADIKÖY’DE BAŞLAYAN OPERASYON BEYKOZ’DA CEPHANELİĞE UZANDI

Operasyonun ilk aşaması 31 Ağustos 2026’da Kadıköy’de gerçekleşti. Durdurulmak istenen bir araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu maddelerle yakalandı. İstihbarat analizlerini derinleştiren ekipler, soruşturmayı Beykoz’daki bir peyzaj alanına taşıdı. Ağaçların ve saksıların arasına gizlenen, operasyondan bir gün önce ise konteynıra taşındığı belirlenen cephanelikte; 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47), 2 MP5 otomatik silah, 1 çalıntı motosiklet ve eylemde kullanılacak yabancı plakalı bir otomobil ele geçirildi.

SUİKAST TALİMATI FİRARİ YAKUP KEREM SARAL'DAN

Soruşturmanın odağında, hakkında kırmızı bülten bulunan ve yurt dışında firari olarak yaşayan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral yer aldı. İncelemelerde Saral’ın eylemi gerçekleştirecek tetikçileri saldırı sonrasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmayı ve karşılığında yüklü miktarda ödeme yapmayı vadettiği saptandı.

SEDAT ŞAHİN ANBEAN TAKİP EDİLMİŞ

Şüphelilerden el konulan dijital materyallerde, Sedat Şahin’in fotoğrafları, katılacağı davet ve organizasyon bilgileri ile adım adım yürütülen keşif faaliyetlerine ulaşıldı. Ayrıca cihazlarda uyuşturucu ticareti yazışmaları ve çok sayıda silah görseli tespit edildi.

19 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Eyleme iştirak ettiği belirlenen 7’si İran uyruklu, 1’i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adrese yapılan baskınlarda 1 UTAŞ marka silah daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 19 şüphelinin tamamı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

iki bıçak bir tabanca koymuş lar mafyaymış :))) mafta dönemi kapandı... Devlet var artık

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Haber Yorumlarımbilgi772@gmail.com:

Başdanısman kızmaz dimi?

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

işlerini bitirselerdi öyle yakalasaydınız bir taşla iki kuş

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bafralı Şahinler ile Trabzonlu Sarıalioğulları (Sarallar) aralarında ki husumet keşke sona erse barış olsa. Hüseyin Saral öldürüldü, Vedat Şahin öldürüldü dava uzadı gitti iki taraftan da kan aktı. kan paraları ödensin daha fazla kan dökülmesin iki ailede Karadeniz de sevilen sayılan aile.

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Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Sedat Şahin..,Kürşat gibi,Alattin gibi bizden-Yedirmeyiz!

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