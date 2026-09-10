Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 7 Eylül Pazartesi günü bir otelde meydana gelen olayda, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri iş insanı Ş.T.'nin konakladığı odaya polis kamerası eşliğinde baskın düzenlemişti.

Odada 18 yaşından küçük iki erkek çocukla birlikte bulunan Ş.T. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine götürülerek kendisinden kan ve sürüntü örnekleri alınmıştı. Polis ekipleri otel odasında da inceleme yaparak delil toplamıştı.

ÇOCUKLARIN 2011 DOĞUMLU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili yeni ayrıntıları gündeme getiren gazeteci Tekin Uğurlu, iki çocuğun da 2011 doğumlu olduğunu öne sürdü.

Ş.T.'nin para karşılığında çocuklarla birlikte olduğu iddiasını dile getiren Uğurlu, polis baskını sırasında odada ne yaşandığı konusunda ise elinde kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti.

PARA KARŞILIĞI BİRLİKTELİK İDDİASI

Ortaya atılan yeni iddialara göre Ş.T.'nin çocuklarla para karşılığında bir araya geldiği öne sürüldü. Ancak otel odasında yakalandıkları sırada herhangi bir cinsel eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Soruşturma kapsamında toplanan deliller, alınan örnekler ve ifadelerin olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılmasında belirleyici olması bekleniyor.

OTEL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DA SÜRÜYOR

Ş.T.'nin söz konusu otele reşit olmayan çocuklarla daha önce de geldiği ve otel yönetiminin bu durumu bildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan inceleme de devam ediyor.

Otel işletmecilerinin 18 yaşından küçük kişilerin kayıtlarını polise bildirmemek amacıyla ayrı bir sistemde tuttuğu ve durumdan rahatsız olan çalışanları sessiz kalmaları için baskı altına aldığı da öne sürülmüştü.

Emniyet güçleri otel kayıtlarını ve çalışanların ifadelerini inceleyerek olayla bağlantılı olabilecek kişileri araştırıyor.