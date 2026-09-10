Alihan Kuriş soruşturmasında kritik gelişme! Almanya'dan yardım istendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “ Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasına ilişkin yeni detayları açıkladı. Gürlek, soruşturmanın odağında dini faaliyetlerin veya eğitim gören öğrencilerin değil, suç teşkil ettiği değerlendirilen mali ilişkilerin bulunduğunun altını çizdi.

Soruşturmanın uluslararası boyuta ulaştığını açıklayan Gürlek, Almanya'dan adli yardım talebinde bulunulduğunu bildirdi.

“VATANDAŞLARIN DİNİ DUYGULARINI SÖMÜREN YAPILANMALAR”

Soruşturmanın çerçevesine ilişkin konuşan Gürlek, vatandaşların dini ve insani duygularının kişisel veya mali menfaat amacıyla kullanılmasına karşı mücadele yürüttüklerini belirtti.

Gürlek, şöyle konuştu: “Bir taraftan da vatandaşlarımızın iyi niyetini ve dini duygularını sömüren suç yapılanmalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü bir soruşturma var. Burada özellikle bir hususun altını çizmek lazım. Bizim herhangi bir dini yapılanmayla, toplumsal oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla kategorik bir problemimiz yok.”

Gürlek, mücadelenin din, inanç veya yardım faaliyeti görüntüsü altında vatandaşların iyi niyetini kullanarak kişisel ya da mali menfaat sağladığı ve suç teşkil ettiği değerlendirilen yapılanmalara yönelik olduğunu ifade etti.

ALMANYA'DAN ADLİ YARDIM TALEP EDİLDİ

Gürlek'in açıklamasındaki en dikkat çekici yeni ayrıntılardan biri soruşturmanın yurt dışı ayağı oldu. “Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu” diyen Gürlek, Alihan Kuriş'in etrafında kümelendiği belirtilen yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosyanın bulunduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, soruşturmadaki yeni delillere ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı.”

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ YAPILANMA VAR

Gürlek, yürütülen soruşturmanın dini eğitim alan öğrencileri hedef almadığını özellikle vurguladı.

“Eğitim gören öğrencilerle, Kur'an kursu öğrencileriyle veya okullarda eğitim alan çocuklarla bizim hiçbir problemimiz yok” diyen Gürlek, soruşturmanın odağını şöyle açıkladı:

“Soruşturmanın odağında, MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor. Adli işlemler de bu çerçevede gerçekleştiriliyor.”

“ÖZEL VE LÜKS BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULDUĞUNA İLİŞKİN CİDDİ İDDİALAR VAR”

Gürlek, savcılığın incelediği mali ilişkiler hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dini duygular kullanılarak yapılanmanın üst kademesinde bulunan bazı kişilere özel ve lüks bir yaşam alanı oluşturulduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu belirtti. Gürlek, “Savcılığın incelediği alan da esas itibarıyla bu mali ilişkiler ve suç şüpheleridir” dedi.

MASAK RAPORUNDA 66 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında daha önce hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden dikkat çekici büyüklükte para hareketleri tespit edildi. Rapora göre Güleryüz Kuyumculuk'un 2017-2026 arasındaki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lirayı aştı. Şirket hesaplarına aynı dönemde 26,2 milyar lirayı aşan nakit para yatırıldığı belirlendi.

Raporda ayrıca şirketler arasındaki yüksek tutarlı para hareketleri ve yurt dışı hesaplarla gerçekleştirilen transferler de incelemeye alındı. Soruşturma makamları söz konusu işlemlerin hukuki niteliğini araştırıyor.

İLK OPERASYON 17 İLDE DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ilk geniş çaplı operasyonunu 13 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

İlk operasyonun ardından Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

OPERASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen yeni deliller doğrultusunda ikinci ve üçüncü dalga operasyonlar düzenlendi. Üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

29 Ağustos itibarıyla soruşturma kapsamında 81 şüphelinin tutuklandığı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Aynı tarihte örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulduğu ve şirketlere kayyum atandığı bildirildi.

5 ŞİRKETE DAHA EL KONULDU

Soruşturmanın mali ayağındaki incelemeler eylül ayında da devam etti. MASAK incelemelerinde İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine 5 şirket hakkında daha el koyma kararı verildi.

Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÜRLEK: DİNİ BİR YAPILANMAYA YÖNELİK OPERASYON DEĞİL

Bakan Gürlek daha önce de soruşturmanın niteliğine ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun herhangi bir dini grubu hedef almadığını belirtmişti.

Gürlek, “Biz kesinlikle bir dini grup ya da bir dini yapılanmaya yönelik bir operasyon yapmadık. Bu tamamen suç örgütünün yapılanmasına ilişkin mali bir operasyon” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı örgütün mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ve bağlantılı kişi ve kuruluşların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü sürdürüyor.