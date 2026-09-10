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Muğla'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile kaptan adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile kaptan adliyeye sevk edildi.

Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanan 9 FETÖ zanlısı ile kaptanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Öte yandan, 40 bin 80 avro, 200 dolar, 4 bin 752 lira, ?3 sahte Belçika kimliği ele geçirilen "Peter Pan" isimli tekneye el konuldu.

Gözaltına alınan FETÖ zanlılarının ise meslekten atılan özel okul öğretmeni, işçi, tekniker, yurt müdürü ve zabit katibi olduğu öğrenildi.

Olay

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilmişti.

FETÖ zanlılarının 6 Eylül'de Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçmişti.

Ekiplerce durdurulan teknede, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk ile tekne kaptanı yakalanmıştı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmış, 2 çocuk ise aile yakınlarına teslim edilmişti.

Kaynak: AA
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