Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol anne ve teyzeden şikayetçi oldu (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol anne ve teyzeden şikayetçi oldu (2)

'BOŞANDIĞIMDA 2012'YDİ, ÇOCUĞUM 2013'TE DOĞDU'Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da oturan annesi Yasemin A., eski eşi Ufuk Çelikol hakkında konuştu.

 - Güncelleme:

'BOŞANDIĞIMDA 2012'YDİ, ÇOCUĞUM 2013'TE DOĞDU'

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da oturan annesi Yasemin A., eski eşi Ufuk Çelikol hakkında konuştu. Çelikol'un "Annesi benden boşandığında, hamile olmadığını, bebeği düşürdüğünü söylemişti. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklamasına cevap veren Yasemin A., şöyle dedi: "Onun matematiği kötüdür. Ondan şiddete uğrayıp, devlet korumasına alındığımda yıl 2011'di. Boşandığımda ise 2012. ve benim çocuğum 2013'te doğdu. Üstelik benim oğlum hastanede yatıp, iyileşmeye çalışırken; böyle magazinsel haberler peşinde koşan herkesi kınıyorum."


Demirören Haber Ajansı / Hasan Alaybeyoğlu - Güncel

Antalya Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title