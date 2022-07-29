Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol anne ve teyzeden şikayetçi oldu (2)

'BOŞANDIĞIMDA 2012'YDİ, ÇOCUĞUM 2013'TE DOĞDU'

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da oturan annesi Yasemin A., eski eşi Ufuk Çelikol hakkında konuştu. Çelikol'un "Annesi benden boşandığında, hamile olmadığını, bebeği düşürdüğünü söylemişti. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklamasına cevap veren Yasemin A., şöyle dedi: "Onun matematiği kötüdür. Ondan şiddete uğrayıp, devlet korumasına alındığımda yıl 2011'di. Boşandığımda ise 2012. ve benim çocuğum 2013'te doğdu. Üstelik benim oğlum hastanede yatıp, iyileşmeye çalışırken; böyle magazinsel haberler peşinde koşan herkesi kınıyorum."