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Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

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Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkilinin buluşması dikkat çekerken, ziyarete ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'dan geldi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Terim, Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederken görüşmeye ilişkin paylaşım MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar tarafından yapıldı.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

Fatih Terim'in Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. İkilinin buluşmasına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN YAŞAYAN EFSANESİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Fatih Terim'e teşekkür etti. Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."

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