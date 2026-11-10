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2.5 yıldır hayalini kuruyordu! Zaniolo'nun büyük sevinci yarıda kaldı

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2.5 yıldır hayalini kuruyordu! Zaniolo'nun büyük sevinci yarıda kaldı
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İtalya Milli Takımı'na dönmeyi umut eden Nicolo Zaniolo, kişisel nedenlerle milli takım kampından ayrıldı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa ve Belçika maçlarının kadrosundan çıkarıldı. 2.5 yıldır milli takımdan uzak olan 27 yaşındaki oyuncunun dönüş planı tekrar ertelendi.

İtalya Milli Takımı'na yeniden çağrılarak uzun süren hasretine son vermeye hazırlanan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo’dan kötü haber geldi. 

KİŞİSEL NEDENDEN DOLAYI KAMPTAN AYRILDI

Nicolo Zaniolo, teknik direktör Roberto Mancini tarafından Fransa ve Belçika ile oynanacak maçlar için aday kadroya alındı ancak 27 yaşındaki futbolcu, kişisel bir nedenden dolayı İtalya Milli Takımı'nın kampından ayrıldı. Yıldız isim, Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak maçlarda İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayacak.

2.5 YILDIR MİLLİ TAKIM HAYALİ VAR

İtalya Milli Takımı formasını en son Mart 2024’te giyen yetenekli oyuncu, o tarihten bu yana yaptığı her açıklamada gök-mavili formaya yeniden kavuşmayı en büyük hedefi olarak tanımlıyordu. Udinese formasıyla bu sezon 7 resmi müsabakada boy gösteren ve 1 gole imza atan İtalyan yıldızın milli takıma dönüş hayali, yaşanan bu gelişmeyle birlikte ileri bir tarihe ertelendi.

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