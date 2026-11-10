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ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı

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ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı Haber Videosunu İzle
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
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ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, altın piyasasında sert düşüşe neden oldu. Ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerilerken, kayıplar yüzde 2,60'ı aştı. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 580 liradan 6 bin 540 liraya kadar düştü.

  • ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerini aştı.
  • Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ekimde aylık yüzde 0,3 artışla üç ay üst üste aynı oranda yükseldi.
  • Enflasyon verisi sonrası ons altın 4 bin 39 dolara gerilerken değer kaybı yüzde 2,60'ı aştı; gram altın 6 bin 580 liradan 6 bin 540 liraya indi.

ABD'de piyasaların merakla beklediği ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerini aştı. Enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELDİ

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekim ayında yüzde 0,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyondaki aylık yükseliş, ağustos ve eylül aylarında da yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti. Böylece çekirdek enflasyon üç ay üst üste aynı oranda artmış oldu.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında satış baskısı arttı. Ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerilerken, değer kaybı yüzde 2,60'ı aştı. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, piyasalarda fiyat hareketliliğini artırdı.

GRAM ALTIN 6 BİN 540 LİRAYA GERİLEDİ

Küresel piyasalardaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Enflasyon verileri açıklanmadan önce 6 bin 580 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 540 liraya kadar geriledi. Böylece gram altında kısa sürede yaklaşık 40 liralık düşüş yaşandı.

GIDA VE BARINMA MALİYETLERİNDE ARTIŞ

ABD'de ekim ayında barınma maliyetleri yüzde 0,3 artarak genel endeksteki aylık yükselişin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Barınma maliyetlerindeki artış eylülde yüzde 0,4 olmuştu. Gıda fiyatları eylülde değişim göstermemesinin ardından ekimde yüzde 0,5 arttı. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,4, dışarıda yemek fiyatları ise yüzde 0,5 yükseldi. Sığır eti fiyatları yüzde 0,9 artarken, meyve ve sebze ile süt ürünlerinde fiyat artışı yüzde 0,6 oldu. Alkolsüz içecek fiyatları ise yüzde 0,3 geriledi.

ENERJİ FİYATLKARINDAKİ ARTIŞ HIZ KESTİ 

Enerji fiyatları eylüldeki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi. Benzin fiyatları bir önceki ayki yüzde 9,1'lik artışın ardından yüzde 1,0 arttı. Benzindeki yıllık fiyat artışı yüzde 37,4 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları yüzde 0,9, fuel oil fiyatları yüzde 2,0 yükselirken, doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 geriledi. Ekim ayında ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları yüzde 1,2 düşerken, yıllık bazda gerileme yüzde 3,3 oldu. Yeni araç fiyatları ise aylık yüzde 0,2 arttı. Ulaşım hizmetleri ve eğlence fiyatları yüzde 0,8'er, motorlu taşıt sigortası fiyatları yüzde 0,7 yükseldi. Sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 0,3, hastane hizmetleri fiyatları yüzde 0,8 arttı.

REEL HAFTALIK KAZANÇLARDA DEĞİŞİM OLMADI 

ABD'de reel ortalama haftalık kazançlar ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Mevsimsellikten arındırılmamış TÜFE endeksi ise ekimde 337,511 seviyesine yükselirken, aylık artış yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
36Boys Kreuzberg:çakılmış hali bu mu?
Tüm yorumlar (8)
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2000

Yorumlar (8)

Haber Yorumları36Boys Kreuzberg:★ Okurların en beğendiği

çakılmış hali bu mu?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHamza Aktaş:

30 tlyemi bu kadar dil döktün

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSeyit Yıldız:

çakıldı derken ben de iyi yarı yarıya düştü zannettim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıCROWKİNG KİNG:

Şok mu. Bu ulke rahip şokları gördü . Bu neki

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Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

neymiş bu altın abi sbah altın akşam altın. 2026 yılı oldu bitsin artık şu altın sevdası dünyada ya. bu altın yüzüdnen ne savaşlar çıktı ya

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