Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB davasında yargılama sürerken, duruşmanın 107. gününde eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları dikkat çekti. Tahliye talebinde bulunmak üzere söz alan Erdoğdu, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski AK Partili Bakan Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ONA BİLE HAKSIZLIK YAPILMIŞ OLABİLİR"

18 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Erdoğdu, kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu savunarak yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Konuşmasında Fatma Betül Sayan Kaya'ya da değinen Erdoğdu, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen Kaya'nın masumiyet karinesine inandığını söyledi. Erdoğdu, "Ben Fatma Betül Sayan Kaya'ya bunu yapmıyorum. Onun masumiyet karinesine inanıyorum. Çünkü bu yargı sisteminden Fatma Betül Sayan Kaya'ya bile adalet çıkmaz. Ona bile haksızlık yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"AĞLADIĞINI GÖRÜYORUM, İÇİM SIZLIYOR"

Cezaevindeki kadın tutukluların durumuna da değinen Erdoğdu, Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde bulunduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğdu, "Şu Fatma bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor" dedi. Kendisi hakkında basında yer alan haberlere de tepki gösteren Erdoğdu, "Bana bu iftira atıldı. Şimdi düşünüyorum, 18 ayda zaten ben cezamı çektim. Her gün Sabah Gazetesi'nde, Yeni Şafak'ta, Akşam'da, A Haber'de... Günah be kardeşim! Bir siyasi mücadelenin içindesiniz. Yapmayın bunu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"FON YOLSUZLUĞUNU İLK BEN ANLATTIM"

Fon soruşturmasına ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları da hatırlatan Erdoğdu, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarını daha önce Meclis gündemine taşıdığını belirtti. "Fon yolsuzluğu dediğiniz yolsuzluğu ilk ben anlattım" diyen Erdoğdu, hisse senetleri ve vadeli işlemler piyasasında yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklerin araştırılması gerektiğini savundu. Kendisinin yolsuzlukla mücadele eden bir siyasetçi olduğunu ileri süren Erdoğdu, "Şimdi beni bir iftirayla, işlemediğim bir suçla 18 aydır hapiste tutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TEK HAYALİMİZ BİR EVLAT SAHİBİ OLMAKTI"

Erdoğdu, tahliye talebinde bulunduğu konuşmasında eşiyle birlikte çocuk sahibi olmak için gördükleri tedaviye de değindi. Tutuklanmasının ardından tedavilerinin yarım kaldığını belirten Erdoğdu, hastaneye götürülme talebinin kabul edilmediğini belirtti. Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu da "Şu anda benim anne olma hakkımı elimden alıyorsunuz. Ben 40 yaşındayım!" diyerek yaşadıkları sürece tepki gösterdi. Eşinin tahliyesini talep eden Torun Erdoğdu, tedaviye devam edebilmek için yaptıkları başvurunun reddedildiğini anlattı.

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Kaynak: Haberler.com