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Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor

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Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
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Beşiktaş'ta kötü performansıyla eleştirilen Loris Karius, Schalke'deki başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. Bayern Münih, emekli olması beklenen Manuel Neuer'in yerine genç kaleci Jonas Urbig'in yanında rekabet yaratacak tecrübeli bir kaleci arıyor. Bu doğrultuda listede Karius'un ilk sırada olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sergilediği kötü performansla taraftarların hedefi olan Loris Karius, kariyerinin zirvesine çıkmaya hazırlanıyor.

KARIUS İÇİN DEV İDDİA

Newcastle United'dan ayrıldıktan sonra Alman ekibi Schalke'ye imza atan ve sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Loris Karius için dev bir transfer iddiası gündeme geldi. 

NEUER SONRASI KALE ONUN

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bayern Münih sezon sonunda emekli olması beklenen Manuel Neuer'in boşluğunu doldurmak için çalışma başlattı. Bavyera ekibinin, kaleyi emanet etmeyi planladığı genç eldiven Jonas Urbig'in yanına rekabet yaratacak tecrübeli bir kaleci arayışında olduğu aktarıldı. Listede Schalke formasıyla bu sezon çıktığı 11 maçta performansıyla öne çıkan Loris Karius'un ilk sırada olduğu belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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