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2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL

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2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL
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2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2026 gecesi yapılacak çekilişte büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlenirken, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları da açıklandı. Geçen yıla göre bilet fiyatlarına yüzde 25 zam yapılırken, çeyrek bilet 250 TL, yarım bilet 500 TL, tam bilet ise 1.000 TL oldu. Çekilişte amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak.

  • 31 Aralık 2026'da yapılacak 2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi 1 milyar TL olarak belirlendi ve tamamı dağıtım garantisi kapsamında.
  • Çekilişte tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet 250 TL'den satışa sunuldu; fiyatlar geçen yıla göre yüzde 25 arttı.
  • Amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak.

2027 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve bilet fiyatları netleşti. Yeni yılın milyarderini belirleyecek çekiliş için biletler satışa çıktı. 

BÜYÜK İKRAMİYE TAM 1 MİLYAR TL

2027 yılına girerken düzenlenecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı. 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişin büyük ikramiyesi 1 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl yüzde 25 artırıldı. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantisi kapsamında olacak. Böylece 1 milyar TL'lik tutarın tamamı, çekiliş sonucunda kazanan talihli ya da talihlilere verilecek. Yılbaşı çekilişinde yalnızca büyük ikramiye değil, diğer ikramiye kategorilerinde de yüksek tutarlar dağıtılacak.

ÇEYREK BİLET 250 TL, TAM BİLET 1.000 TL OLDU

Milli Piyango'nun 2027 yılbaşı çekilişi için belirlediği bilet fiyatları da açıklandı. Geçen yıla göre bütün bilet türlerinde artış yaşanırken, en düşük bilet fiyatı 250 TL olarak belirlendi. Tam bilet satın almak isteyenler 1.000 TL ödeyecek. Yarım biletin fiyatı 500 TL olurken, çeyrek bilet 250 TL'den satışa sunuldu. Böylece yılbaşı çekilişine katılmak isteyenlerin ödeyeceği tutar, tercih ettikleri bilet türüne göre değişecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNE YÜZDE 25 ZAM

2027 yılbaşı çekilişi için açıklanan fiyatlar, geçen yılın bilet bedelleriyle karşılaştırıldığında yüzde 25'lik artışı ortaya koydu. Geçen yıl 800 TL olan tam bilet fiyatı 200 TL artarak 1.000 TL'ye yükseldi. Yarım bilette 100 TL, çeyrek bilette ise 50 TL artış gerçekleşti.

TOPLAM 5,7 MİLYAR TL'DEN FAZLA İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı da belli oldu. Amorti dahil 5 milyar 796 milyon 300 bin TL, çekiliş kapsamında talihlilere dağıtılacak.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
zebil animation:bunda da bir sürü dümen dönüyor kimseye vermezler o parayı
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarızebil animation:★ Okurların en beğendiği

bunda da bir sürü dümen dönüyor kimseye vermezler o parayı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kumar haramdır yasal da olsa, gayri yasal da olsa bu güne kadar kime çıktı ise per perişan olarak bu hayattan gitmiştir ..

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Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

bu sene emekliye çikacak piyongo diye düşünuyorum

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarıcv2fb9mck6:

Mümkün değil.O rüya gerçekleşmez.

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Haber Yorumlarıkadirizm yıldırım:

yaw kardeşim 10 ar milyonluk çekiliş yapın.1 kişiye 1 milyar verip hayatını karartacaginiza, 100 kişi sebeplenir.

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Haber Yorumlarıdogu bulut:

Demirören adama para mı verir

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