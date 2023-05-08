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CHP milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa seçim ofisimize saldırı düzenlendi, gözdağı vermek için mermi attılar

Güncel Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'a yönelik Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları sürerken CHP milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Şanlıurfa seçim ofisine de saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Tanal, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı" dedi.

Erzurum'da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırının ardından Şanlıurfa'da CHP'nin seçim ofisine de bir saldırı gerçekleştirildi.

Olayı duyuran CHP milletvekili Mahmut Tanal, paylaşımında şunları söyledi: "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı.

CHP milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa seçim ofisimize saldırı düzenlendi, gözdağı vermek için mermi attılar

Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

CHP milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa seçim ofisimize saldırı düzenlendi, gözdağı vermek için mermi attılar

Şanlıurfa'da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah'tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa'da CHP tarih yazacaktır!

CHP milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa seçim ofisimize saldırı düzenlendi, gözdağı vermek için mermi attılar

CHP milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa seçim ofisimize saldırı düzenlendi, gözdağı vermek için mermi attılar

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Mahmut Tanal Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Vatan Aşığı:

Bu ne ya. Ona saldırı, buna saldırı. Bu saldırıların arkasında kim varsa, milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlar her kim ise Allaha havale ediyoruz..

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