CHP'li Serkan Sarı, Sağlık Bakanlığı 2027 bütçesini bebek ölümleriyle eleştirdi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde sağlıkta başarı söylemini yaşam süresi, bebek ölümleri ve kronik hastalık verileriyle eleştirerek, "Bahsettiğiniz başarı hikayesi aslında bir başarısızlık hikayesi" dedi. CHP'li Mustafa Adıgüzel, "Vergi ve prim ödeyen insanlar tanı ve tedaviye erişmek için cebinden tekrar tekrar ödeme yapmaktadır" derken, Yeni Yol Grubu'ndan Ali Fazıl Kasap, "Neden birinci basamağı aktif hale getiremiyorsunuz" diyerek aile sağlığı merkezlerindeki sorunları gündeme taşıdı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşmeleri sürüyor. Komisyonda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

Kaynak: ANKA