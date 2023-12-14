CHP 227 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

CHP Parti Meclisi'nde (PM) 31 Mart seçimlerinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ahmet Akın, Bolu Belediye Başkanlığı'na Tanju Özcan, Bayburt Belediye Başkanlığı'na Kubilay Erel, Karaman Belediye Başkanlığı'na Recep Sertçelik ve Niğde Belediye Başkanlığı'na Mehmet Bilgin'in aday gösterilmesi kararı alındı. CHP PM, bugünkü toplantıda 227 adayı belirledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'yi temsil edecek ilk adayları bu akşam açıkladı. CHP'nin belirlenen 227 adayının içinde yer alan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının isimleri şöyle:

"Adıyaman/Gerger: Nazim Kaya, Adıyaman/Sincik: Ramazan Şahin,

Afyonkarahisar/Emirdağ: Barış Canbelde, Afyonkarahisar/Başmakçı: Selçuk Gönüllü, Afyonkarahisar/Dazkırı: İsmail Taylan, Afyonkarahisar/İhsaniye: Tunay Türkmen,

Aksaray/Güzelyurt: Ramazan Pala,

Amasya/Göynücek: Musa Atılgan, Amasya/Hamamözü: Handan Candemir Ay, Amasya/Suluova: Vedat Gülek, Amasya/Taşova: Ömer Özalp, Amasya/Merzifon: Alp Kargı,

Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş,

Ardahan/Posof: Erdem Demirci, Ardahan/Hanak: Ayhan Büyükkaya,

Artvin/Borçka: Ercan Orhan, Artvin/Murgul: Mehmet Yıldırım,

Balıkesir Büyükşehir: Ahmet Akın,

Bayburt/Merkez: Kubilay Erel,

Bilecik/Pazaryeri: Ali Şahinoğlu, Bilecik İnhisar: Cafer Gürel, Bilecik/Söğüt: Yusuf Sert,

Bitlis/Hizan: Cezail Aktaş,

Bolu: Tanju Özcan, Bolu/Göynük Ali Oral, Bolu/Seben: Uygar Oturakdaş,

Burdur/Çeltikçi: Mehmet Şengil, Burdur/Bucak: Hülya Gümüş, Burdur/Çavdır: Ali Okan Yücel,

Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey,

Çanakkale/Ayvacık: Mesut Bayram, Çanakkale/Bayramiç: Hasan Cem Atılgan, Çanakkale/Bozcaada: Yahya Göztepe, Çanakkale/Çan: Harun Arslan, Çanakkale/Ezine: İrfan Ulusoy, Çanakkale/Lapseki: Hasan Kart, Çanakkale/Yenice: Olcay Balcı,

Çankırı/Bayramören Ayten İncikuşu, Çankırı/Çerkeş: Cengiz Elvanağacı, Çankırı/Ilgaz: Muharrem Lafcı, Çankırı/Korgun Recep Sargın, Çankırı/Kurşunlu: Can Teneke, Çankırı/Şabanözü: Sadık Dülger,

Düzce/Gümüşova: Ahmet Çekiç, Düzce/Yığılca Önder Atasoy,

Edirne/Lalapaşa: Zafer Sezgin Geldi, Edirne/Süloğlu: Mehmet Ormankıran,

Elazığ/Karakoçan: Mahmut Okçuoğlu, Elazığ/Keban Ahmet Alagöz, Elazığ: Coşkun Çağlar Duran,

Erzincan/Kemah: Sinan Karaalp, Erzincan/Kemaliye: Ahmet Sezai Ercantürk, Erzincan/Üzümlü: Cem Özkaya, Erzincan/Tercan: Nejdet Karahan,

Giresun/Alucra: Necati Kavukcu, Giresun/Çamoluk: Uğur Nazlı, Giresun/Çanakçı: Mustafa Kudal, Giresun/Dereli: Özlem Uzuner, Giresun/Doğankent: İrfan Tüfekci, Giresun/Güce: Ahmet Salih Bal, Giresun/Keşap: Metin Öztürk, Giresun/Şebinkarahisar: Murat Kömbe, Giresun/Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz, Giresun/Görele: Hasbi Dede, Giresun/Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu,

Gümüşhane/Köse: Dursun Ali Kesler, Gümüşhane/Şiran: Cüneyt Kiliç, Gümüşhane/Kelkit: Hami Aydin Akkan, Gümüşhane: Bedri Ağaç,

Iğdır/Karakoyunlu: Cafer Dalga,

Isparta/Gönen: Osman Kesmen, Isparta/Yenişarbademli: Selami Öztaş,

İstanbul Büyükşehir: Ekrem İmamoğlu,

Kahramanmaraş/Andırın: Turan Tekatlı, Kahramanmaraş/Onikişubat: Oktay Tolga Büyükhilal, Kahramanmaraş/Afşin: Murat Bozkurt,

Karabük/Safranbolu: Elif Köse, Karabük/Yenice: Enver Özgü,

Karaman/Kazımkarabekir: Hasibe Koçak, Karaman/Ermenek: Mustafa Bozcu, Karaman: Recep Sertçelik,

Kars/Sarıkamış: Bülent Artaç, Kars/Susuz: Oğuz Yantemur,

Kastamonu/Hanönü: Ali Özkan, Kastamonu/İhsangazi: Erol Sağlık, Kastamonu/Küre: Şila Bihter Tolga Çelebi, Kastamonu/Taşköprü: Ufuk Car, Kastamonu/Araç: Satılmış Sarıkaya,

Kayseri/Bünyan: İbrahim Marzıoğlu, Kayseri/Akkışla: Mustafa Dursun,

Kırıkkale/Çelebi: Faik Keskinkılıç,

Kırklareli/Vize: Ercan Özalp,

Kırşehir/Çiçekdağı: Mete Aydin, Kırşehir/Akpınar: Şükrü Turgut,

Kilis/Polateli: Ali Koyuncu,

Kütahya/Aslanapa: Tuncay Tunçer, Kütahya/Domaniç: Engin Uysal, Kütahya/Emet: Devrim Samsar, Kütahya/Gediz: Erdoğan Dirican, Kütahya/Tavşanlı: Serkan Kılıç,

Mardin/Mazıdağı: Adem Denli, Mardin/Nusaybin: Mehmet Doğan, Mardin/Savur: İsmail Oktay, Mardin/Yeşilli: Halil Çokan,

Nevşehir: Mehmet Bilgin, Nevşehir/Acıgöl: Kemal Aytekin,

Niğde/Çiftlik: Arif Çakıl,

Ordu/Altınordu: Ulaş Tepe, Ordu/Kabadüz: Mustafa Okutan, Ordu/Kumru: Şenol Özden, Ordu/Mesudiye: Olgay Ünalan,

Osmaniye/Hasanbeyli: Erdoğan Boran, Osmaniye/Toprakkale: Recep Aydede,

Rize/Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu,

Sakarya/Erenler: Levent Şener, Sakarya/Ferizli: Önder Bahar, Sakarya/Pamukova: Ece Söyler, Sakarya/Sapanca: Nihat Arda Şahin,

Samsun/Asarcık: Ali Altundal, Samsun/Ayvacık: Zeynep Töre, Samsun/Canik: Özler Yılmaz, Samsun/Ondokuzmayıs: Yakup Konuş, Samsun/Salıpazarı: Ayhan Yazar, Samsun/Yakakent: Burhan Bayrakdar,

Sinop/Boyabat: Ayşe Melek Günal, Sinop/Dikmen: Remzi Ay, Sinop/Türkeli: Ümüt Demir,

Sivas/Akıncılar: Cafer Kuzu: Sivas Altınyayla: Erhan Atalay, Sivas/Gürün: İlyas Eşiyok, Sivas/Hafik: Nizamettin Koçak, Sivas/Kangal: Muhittin Demir, Sivas/Koyulhisar: Yaşar Furtana, Sivas/Şarkışla: Zeki Subaşı,

Yalova/ Armutlu: Bekir Pamuk, Yalova/Termal: Sabriye Sultan Yalçın,

Yozgat/Çandır: Ali Rıza Bor, Yozgat/Çekerek: Ali Naci Kavcı, Yozgat/Kadışehri: Ali Kızılkaya, Yozgat/Saraykent: Ramazan Yalçın: Yozgat/Sarıkaya: Berkay Alpsalmış, Yozgat/Sorgun: Salih Soysal, Yozgat/ Şefaatli: Şerife Kılıç,

Zonguldak/Alaplı: Nuri Tekin, Zonguldak/Çaycuma: Bülent Kantarcı."