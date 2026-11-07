Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

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Denetimlere ve izin belgesi zorunluluğuna rağmen kayıt dışı şekilde yürütülen günlük ve saatlik konut kiralamaları; vergi kaybı, haksız rekabet, güvenlik açıkları ve dairelerdeki gizli kamera skandallarıyla kamuoyunda büyük endişe yaratıyor.

Türkiye genelinde izin belgesi zorunluluğuna karşın piyasada yaklaşık 150 bin kayıt dışı günlük kiralık konutun bulunduğu belirtildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, idari denetimlerden kaçmak isteyen kişilerin kiralama ilanlarını ve iletişim süreçlerini sosyal medya platformları ile mesajlaşma gruplarına taşıdığı görüldü. Piyasada saatlik kiralık daire fiyatlarının 700 liradan başladığı, günlük kiralama bedellerinin ise 4 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.

SİTE SAKİNLERİ BİLE TEHDİT EDİLİYOR

Hiçbir kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen denetimsiz kiralamalar, özellikle çok daireli ve kalabalık sitelerde ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açıyor. Bina ve site sakinlerinin huzurunu kaçıran bu durum karşısında yetkililere şikâyette bulunan bazı site sakinlerinin ise kiralama yapan kişilerce tehdit edildiği iddialar arasında yer aldı.

İZLENİYOR OLABİLİRSİNİZ: GİZLİ KAMERA TEHLİKESİ

Kısa süreli kiralanan konutlarda son dönemde sıklıkla gündeme gelen gizli kamera vakaları, özel hayatın gizliliğine yönelik tehditleri en üst seviyeye çıkardı. Yetkililer ve sektör temsilcileri; kayıt dışı faaliyetlerin devlete büyük miktarda vergi kaybı yaşattığını, yasal izin belgesiyle çalışan işletmeler açısından haksız rekabet oluşturduğunu ve en önemlisi bina sakinlerinin can ile mal güvenliğini doğrudan riske attığını belirterek denetimlerin artırılacağını vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com