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Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

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Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
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Yasal zorunluluğa rağmen 150 bine ulaşan kayıt dışı günlük ve saatlik kiralık daireler; vergi kaybı ve güvenlik zafiyetinin yanı sıra ortaya çıkan gizli kamera vakalarıyla özel hayatın gizliliğini tehdit ediyor.

  • Türkiye genelinde izin belgesi zorunluluğuna rağmen piyasada yaklaşık 150 bin kayıt dışı günlük kiralık konut bulunuyor.
  • Saatlik kiralık daire fiyatları 700 liradan başlıyor, günlük kiralama bedelleri 4 bin liraya kadar çıkıyor.
  • Kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen denetimsiz kiralamalar, çok daireli ve kalabalık sitelerde güvenlik zafiyetine yol açıyor ve bazı site sakinleri kiralama yapan kişilerce tehdit edildiği iddiaları bulunuyor.

Denetimlere ve izin belgesi zorunluluğuna rağmen kayıt dışı şekilde yürütülen günlük ve saatlik konut kiralamaları; vergi kaybı, haksız rekabet, güvenlik açıkları ve dairelerdeki gizli kamera skandallarıyla kamuoyunda büyük endişe yaratıyor.

Türkiye genelinde izin belgesi zorunluluğuna karşın piyasada yaklaşık 150 bin kayıt dışı günlük kiralık konutun bulunduğu belirtildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, idari denetimlerden kaçmak isteyen kişilerin kiralama ilanlarını ve iletişim süreçlerini sosyal medya platformları ile mesajlaşma gruplarına taşıdığı görüldü. Piyasada saatlik kiralık daire fiyatlarının 700 liradan başladığı, günlük kiralama bedellerinin ise 4 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.

SİTE SAKİNLERİ BİLE TEHDİT EDİLİYOR

Hiçbir kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen denetimsiz kiralamalar, özellikle çok daireli ve kalabalık sitelerde ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açıyor. Bina ve site sakinlerinin huzurunu kaçıran bu durum karşısında yetkililere şikâyette bulunan bazı site sakinlerinin ise kiralama yapan kişilerce tehdit edildiği iddialar arasında yer aldı.

İZLENİYOR OLABİLİRSİNİZ: GİZLİ KAMERA TEHLİKESİ

Kısa süreli kiralanan konutlarda son dönemde sıklıkla gündeme gelen gizli kamera vakaları, özel hayatın gizliliğine yönelik tehditleri en üst seviyeye çıkardı. Yetkililer ve sektör temsilcileri; kayıt dışı faaliyetlerin devlete büyük miktarda vergi kaybı yaşattığını, yasal izin belgesiyle çalışan işletmeler açısından haksız rekabet oluşturduğunu ve en önemlisi bina sakinlerinin can ile mal güvenliğini doğrudan riske attığını belirterek denetimlerin artırılacağını vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAbdullah:

Özellikle saatlik kiralık ev ne demek? AKP döneminin yeni fuhuş evleri! Yaoarsa AKP yapar.

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Haber Yorumlarıonddemir:

sadece İstanbul değil Anadolu'nun tüm kentleri 1+1 evlerle kaynıyor halende yapılmaya devam ediyor. ben aslen kastamonuluyum bizim oralar bile 1 oda evlerle dolu. akepe neyi hedefliyor bu konsept ile neyi planlıyor göreceğiz!!!

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Haber YorumlarıAbdullah:

Bir zamanlar 1+1 / 1+0 evlere Türk aile yapı tarzına uygun değil diye karşı çıkan AKP, şimdi yer yeri bu evlerle doldurdu. Modern fuhuş yuvalarının oluşumunu sağladı. Yazık öok yazık.

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Otelde 3 saatlik isim oluyor zaten

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Haber Yorumlarıhyasin021995:

Bursa İznik e gelin vallahi kayıt kuyut yok yetkililer aval aval seyrediyor

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