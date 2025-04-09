Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

Trump tüm vergileri askıya aldı, açıklaması da bir hayli ilginç
Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

Trump'ın geri vitesi sonrası piyasalar coştu
Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

Netanyahu'nun 'Çatışma istemiyoruz' sözlerine Fidan'dan net yanıt

Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör soruşturmasında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartıyla tahliye kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açıklama yaptı. Polat, "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş." dedi.

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polat, yaptığı ilk açıklamada "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan ile Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

MAHİR POLAT İÇİN EV HAPSİ KARARI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mahir Polat'ın, sağlık durumu nedeniyle, "konutu terk etmemeyi" içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

"BU MEMLEKETİN VİCDANI BİTMEMİŞ"

Cezaevi çıkışı açıklama yapan Polat, "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bu toprakların insanına hem çok güveniyorum hem de çok seviyorum." dedi.

Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, dün sabah saatlerinde sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirilmişti.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMehmet Tunç:

Kalp sorunu olan araba nasıl kullanıyor sahtekâr

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

yasalara ve reise dua et sen git şimdi evde uslu uslu otur bilgi takiplesin 7/24

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

ARSIS YÜZSÜZ HIRSIZ ADELET DAGITIR OLDU GUZEL ÜLKEMDE BIRDE AHKEM KESIYORLAR CALIP CİRPARKEN VİCDAN NERENIZDEYDI GERINIZDEMIYDI

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bu memleketin haini hırsızı da bitmiyor

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Her haltı ye, hastalan git evine, böyle kanun mu olur, çocuk oyuncağı mı, salın gitsin hepsini. Böyle kanunu hiç uygulamayın daha iyi. Ölecekse orada ölecek. Dalga dublaj kanunlarla sokar sokar çıkarırsınız

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Ahmet:

vallahi kimsede 1grm kalmadi o dedigin

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMete Yusuf:

Yurt dışına kaçarda görürler inş

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusty:

caldigin paralari nereye sakladin onu soyle

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Medya baskısından dolayı çıktı, Mahir Polat'a tavsiyem "MİT şah damarın kadar sana yakın" Nefes alışverişine dikkat et.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMete Yusuf:

Böyle adaletin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.