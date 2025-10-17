Haberler

"Bayğaralar" suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli 10 ilde "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 130 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıkarken bir şüpheli saklandığı çeyiz sandığında yakalandı. Şüphelilerden 96'sı tutuklanırken örgütün elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da tutuklu olduğu öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Bayğaralar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kasten öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' gibi suçlar başta olmak üzere 54 ayrı olaya karıştığı belirlenen 155 şüphelinin kimliğini 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit etti.

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da belirlenen 403 adrese 13 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 130 şüpheli gözaltına alındı.

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

ADRESLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 4 el yapımı patlayıcı, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2'si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi, 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirdi, çok sayıda dijital materyale ise el koydu.

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

ELEBAŞILARI YUNANİSTAN'DA TUTUKLU

Yunanistan'da tutuklu olduğu belirtilen Ramazan Bayğara'nın elebaşılığını yaptığı örgüte üye 130 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN 96'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 96'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 31 kişi adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

BİR ŞÜPHELİ ÇEYİZ SANDIĞINDAN ÇIKTI

Operasyonlara ilişkin polis kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı evlerden birinde, ismi açıklamayan şüphelinin, çeyiz sandığına saklandığı belirlendi. Şüpheli, polisin sandığı açmasıyla dışarı çıktı.

'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı

Ayrıca görüntülerde polisin ev ve iş yerlerinde arama yaptığı, şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldüğü anlar yer aldı.

