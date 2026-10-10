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Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevinden uzaklaştırıldı

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Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevinden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, “Rüşvet’’, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Suç örgütüne yardım etme” suçları kapsamında tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

  • Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütüne yardım etme' suçları kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
  • Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmasında düzenlenen operasyonda aralarında Demirdirek'in de bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmış, Demirdirek dahil 5 şüpheli tutuklanmıştı.
  • Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulanmış, bu taşınmazlardan 11'inin Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, “Rüşvet’’, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Suç örgütüne yardım etme” suçları kapsamında tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevinden uzaklaştırıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, hakkında 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme' suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır"

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dün 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. Demirdirek dahil 5 şüpheli tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza da el koyma tedbiri uygulanmış, bu taşınmazlardan 11'inin Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edilmişti. 

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Gardaşın çalacan çırpacan ama havuza para atacan,yoka cısssss

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Haber Yorumları7fgnh9svng:

görevi su idtimal edenler cezasını cekmeli

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Haber YorumlarıSelami Karagülle:

SANIRIM BU ARKADAŞ AK PARTİLİYDİ

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Haber Yorumları5532409260apple:

hiç bir satırda akparti belediye başkanı yazmıyor ama

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Haber YorumlarıZafer Aşık:

Lan oğlum haber kanalı kapatılsın mı?

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