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561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım

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561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından bir paylaşımda bulundu. 561 gün sonra yeniden kadroya giren deneyimli oyuncu, ''1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım'' ifadelerini kullandı.

  • Mert Hakan Yandaş, 561 gün aradan sonra Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosuna girdi.
  • Mert Hakan Yandaş, 1,5 yıl boyunca futboldan uzak kaldığını açıkladı.
  • Mert Hakan Yandaş, yeşil sahalara ve Fenerbahçe formasına yeniden kavuştuğunu belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, 561 gün aradan sonra kadroya girerek ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında hocasından şans bekledi.

''AİT OLDUĞUM YERE KAVUŞTUM''

Deneyimli futbolcu, maçın ardından bir paylaşımda bulunarak taraftarlarına seslendi. Mert Hakan, paylaşımında ''Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.'' ifadelerini kullandı.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı:

''1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti, benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi.

Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.

Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim.

Sizleri çok özledim, çok seviyorum.

Şimdi, kaldığımız yerden, çok daha güçlü!''

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