561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, 561 gün aradan sonra kadroya girerek ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında hocasından şans bekledi.

''AİT OLDUĞUM YERE KAVUŞTUM''

Deneyimli futbolcu, maçın ardından bir paylaşımda bulunarak taraftarlarına seslendi. Mert Hakan, paylaşımında ''Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.'' ifadelerini kullandı.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı:

''1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti, benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi.

Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.

Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim.

Sizleri çok özledim, çok seviyorum.

Şimdi, kaldığımız yerden, çok daha güçlü!''

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