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Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid

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Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
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La Liga 6. hafta maçında Real Madrid, Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Real Madrid'in 72. dakikada Vinicius Junior'un attığı golün VAR'ın uyarısının ardından iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi, Vinicius Junior'a golün öncesinde rakibinin saçını çekmesi nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartın ardından saha içerisinde tansiyon artarken, Real Madrid teknik heyeti hakemlerin üzerine yürüdü.

  • Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup etti.
  • Real Madrid'in galibiyet golünü 125 milyon Euro karşılığında transfer edilen Yan Diomande attı; bu, oyuncunun Real Madrid'deki ilk golü oldu.
  • Maçın 72. dakikasında Vinicius Junior'ın golü, pozisyon öncesinde rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı ve oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterildi.

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Real Madrid, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Villarreal'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. 

125 MİLYONLUK DIOMANDE'DEN 3 PUANI GETİREN GOL

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 125 milyon Euro karşılığında transfer edilen Yan Diomande kaydetti. Fildişili oyuncu, Real Madrid'deki ilk golünü attı. Ancak mücadeleye damga vuran olaylar galibiyetin önüne geçti.

VAR KARARI, KIRMIZI KART VE BÜYÜK GERİLİM

Karşılaşmanın 72. dakikasında Vinicius Junior ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ancak yapılan VAR uyarısının ardından hakem pozisyonu incelemeye gitti ve golü geçersiz saydı. Saha içi incelemesinde Vinicius Junior'ın pozisyonun hemen öncesinde rakibinin saçını çektiği tespit edildi. Hakem, bu müdahalesi nedeniyle Vinicius Junior’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Kırmızı kart kararının ardından Santiago Bernabeu’da tansiyon tavan yaptı. Saha içinde iki takım oyuncuları arasında tartışmalar yaşanırken, karara adeta çılgına dönen Real Madrid teknik heyeti de saha kenarında hakemlerin üzerine yürüdü. Güçlükle sakinleştirilen gerginliğin ardından mücadele Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

ARDA 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Kaya:

carlos vinicius kim ikizimi

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Haber YorumlarıMuhammet özmen:

Maçın çoğunu izledim.Villereal çok faul yaptı.adamlar top oynamaya gelmemiş.hic zevk almadım maçtan

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Haber YorumlarıHakan1421:

Beşiktaşlı futbolcu daha beylerini yapmıştı, demekki Avrupa'da anlayış farklı, vizyon farklı

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