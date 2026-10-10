Haberler

İstanbul Ümraniye'de çalışanın ağaçlar arasında fark ettiği çantadan el bombası çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Ümraniye'de çalışanın ağaçlar arasında fark ettiği çantadan el bombası çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinin önünde, saat 14.00 sıralarında ağaçların arasına saklanmış çantada el bombası bulundu. Olayı fark eden çalışanın ihbarı üzerine polis çevrede güvenlik önlemi alıp parmak izi incelemesi başlattı.

İstanbul Ümraniye'de bir mobilya imalathanesi önünde ağaçların arasına saklanmış çanta içerisinde el bombası bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, imalathanede çalışan G.T., iş yerinin kapısının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çanta fark etti. Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme gerçekleştirirken, bulunan el bombasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

El bombasını bulan G.T., "İş yerimin önündeki ağaçların arasında bir el bombası bulundu ve ben polis ekiplerine haber verdim. Ekipler gelip incelemeyi başlattılar, parmak izimizi aldılar. Ben bir mobilya üreticisiyim. Ağaç alırken veya kesmek için işlem yaparken orada o çantayı gördüm ve içerisini kontrol ettiğimde el bombası olduğunu tespit ettim, emniyet güçlerine haber verdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Moğolistan'da ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Şırnak'ta türkülü karşılama

Kılıçdaroğlu'nu gülümseten anlar! Alkışlarla eşlik etti
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Sonrasında yaptığı inanılmaz
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
İki öğrencinin örnek davranışını kamera böyle görüntüledi

Helal size çocuklar! Alkışlık hareket kameraya böyle yansıdı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç