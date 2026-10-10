Alanyaspor ve Erzurumspor FK birbirine üstünlük kuramadı

Alanyaspor ve Erzurumspor FK birbirine üstünlük kuramadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor - Erzurumspor maçında gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
ALANYA'DA GOL YOK
Alanya Oba Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor 12 puana yükseldi. Erzurumspor da puanını 8'e çıkarmayı başardı. Ligin bir sonraki maç haftasında Corendon Alanyaspor, zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'ye konuk olacak. Erzurumspor ise kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.