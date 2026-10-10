Haberler

Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-0 yendi.

  • Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın attı.
  • Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

LACI'NİN ŞUTUNDA EDERSON BAŞARILI

3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

ASENSIO'NUN ŞUTUNDA TOP AĞLARDA

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti.

RİZESPOR GOLE YAKLAŞTI

27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.

FOFANA'DAN KEREM'E GEÇİT YOK

29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

RİZESPOR BERABERLİK İÇİN YÜKLENİYOR

62. dakikada Rizespor yine etkili geldi. Merkezden sağa doğru gönderilen top ceza sahasına giren Mithat'a geldi. Mithat'ın orta-şut karışımı vuruşu kaleci Ederson'da kaldı.

KEREM NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

68. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Kerem'i düşündü. Kerem'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Kerem'in pozisyonu için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

İRFAN CAN KAHVECİ İLE FARK 2'YE ÇIKTI

Fenerbahçe, 83. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topu alan Oğuz, ceza yayındaki İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can Kahveci'nin şutu ağlara gitti.

OĞUZ AYDIN'DAN ŞIK GOL

Fenerbahçe, 87. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Lukaku'nun pasında topu alan Oğuz Aydın ceza sahası içerisine yönelerek sert bir şut çekti. Direğe çarpan top ağlarla buluştu.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geride kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. 

İlgili Haberler
Selçuk Şahin esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştimSelçuk Şahin esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilkFenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArgan Çınar:

Yav Arkadaş Hakan kutucu vardı Taylan Antalya lı gs da 4 hafta oynatı ilk 11 deOkan Buruk şans verdi baktı ki bunlardan bir halt olmaz hemen gönderdiler yav arkadaş biz ne yapsak etsek bu krem sevdası bitimiyor İsmail hocada ya Allah aşkına kerem kazandığı parayı hak ediyormu sizce

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Bozkurt:

olabülüde olmayabülüde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?

Vali yardımcısının babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın kötü gidişatı sürüyor

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın hali içler acısı!
Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı

Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeler: Ahlak yoksunu tipler
Evde çekilen görüntü 7.6'lık depremin şiddetini gözler önüne serdi

Evde çekilen görüntü 7.6'lık depremin şiddetini gözler önüne serdi
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi

Afrika ülkesi karıştı! Halk ayaklandı, ordu sokağa indi
Cole Palmer'dan 8 yıllık imza

Cole Palmer, 8 yıllık imzayı attı