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Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

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Çekmeköy'de bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler 3 bin metrekarelik kapalı alana yayılırken yoğun duman gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekare kapalı alan alevlere teslim oldu.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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