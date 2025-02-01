Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekare kapalı alan alevlere teslim oldu.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.