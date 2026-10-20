Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, tropikal deniz canlılarının alışılmış yaşam alanlarının dışına çıkarak daha kuzeyde görülmesi dikkat çekiyor. Crystal Cove sahilinde güçlü zehriyle bilinen sarı karınlı deniz yılanının kıyıya vurması, bölgedeki sıra dışı doğa olaylarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu türün Kaliforniya kıyılarında nadir görüldüğünü belirtiyor.

EL NİÑO DENİZ CANLILARININ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Pasifik Okyanusu’ndaki deniz suyu sıcaklıklarında yaşanan değişimler, tropikal deniz canlılarının hareketlerini etkiliyor. El Niño gibi okyanus ve atmosfer koşullarını değiştiren olaylar, bazı türlerin normalde görülmedikleri bölgelere ulaşmasına neden olabiliyor.

Kaliforniya açıklarında balina köpekbalıkları, çekiç başlı köpekbalıkları, uçan balıklar ve vatozlar gibi tropikal türlerin görülmesi de bu değişimlerle ilişkilendiriliyor. Ancak her türün kuzeye hareketinde aynı etkenlerin rol oynadığı söylenemiyor; deniz akıntıları ve mevsimsel koşullar da belirleyici olabiliyor.

ZEHİRLİ DENİZ YILANIYLA KARŞILAŞAN AİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Crystal Cove sahilinde yürüyüş yapan bir aile, kıyıya vurmuş sarı karınlı deniz yılanıyla karşılaştı. Eylül ayında yaşanan olayda, sudan uzakta bulunan yılanın hareketlerinin yavaş olduğu görüldü. Ailenin, bir palmiye yaprağından yararlanarak hayvanı yeniden denize bıraktığı aktarıldı.

Sarı karınlı deniz yılanı, tropikal ve subtropikal sularda yaşayan, güçlü zehriyle bilinen bir tür. Açık denizde yaşamaya uyum sağlayan bu yılanlar, zaman zaman akıntılarla kıyılara taşınabiliyor.

UZMANLARDAN DOKUNMAYIN UYARISI

Sarı karınlı deniz yılanının zehri insanlar için ciddi tehlike oluşturabiliyor. Tür genellikle insanlarla karşılaşmaktan kaçınsa da kıyıya vurmuş veya güçsüz düşmüş bir yılanın elle tutulması risk yaratıyor.

Uzmanlar, sahilde bu tür bir yılanla karşılaşılması durumunda hayvana dokunulmamasını, yeniden denize bırakılmaya çalışılmamasını ve yetkililere haber verilmesini öneriyor. Isırık meydana gelmesi halinde belirtiler hemen ortaya çıkmasa bile acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Bilim insanları, tropikal deniz canlılarının Kaliforniya kıyılarında görülmesinin bu türlerin bölgeye kalıcı olarak yerleştiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Deniz suyu sıcaklıkları, okyanus akıntıları ve iklim koşullarındaki değişimler, bu canlıların hangi bölgelerde görüleceğini etkileyebiliyor.