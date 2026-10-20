Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday olduğunu açıklayarak Türk futbolunu futbolun içinden gelen isimlerin yönetmesi gerektiğini savundu.

  • Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
  • Çolak, maçlarda oynayan Türk oyuncu sayısını 3'ten 5-6'ya çıkaracağını belirtti.
  • Çolak, Türk futbolunun futbolun içinden gelen isimler tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa gol kralı, altın kramponlu eski futbolcu Tanju Çolak, TYT Türk’te yayınlanan Kral Analiz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

TFF BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI DUYURDU

Türk futbolunu futbolun içinden gelen isimlerin yönetmesi gerektiğini ifade eden Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

''BİZİM NEYİMİZ EKSİK?''

Basketbol ve güreş federasyonlarını örnek gösteren Tanju Çolak, ''Basketbolu kim yönetiyor? Hidayet Türkoğlu. Güreşi kim yönetiyor? Taha kardeşim. Peki Türk futbolunu niye futbolcular yönetmesin? Neyimiz eksik? Bilgimiz de, havamız da, fikirlerimiz de, insanlığımız da, hoşgörümüz de var. Futbola daha yakınız, daha içteniz. Bütün kulüpleri kucaklarız, dertleşiriz. Kulüplerin doğrultusunda devam edebiliriz. MHK yanlış yaparsa hemen gereğini yaparız.'' dedi.

''FUTBOLUN İÇERİSİNDEN GELENLER YÖNETSİN''

Sözlerine devam eden Tanju Çolak, ''Arkadaşlar, çok açık ve net olmak lazım. Futbolu, futbolun içerisinden gelenler yönetsin. Gelenler futboldan anlıyor mu? Nerede oynamışlar? Profesyonel mi? Amatör bile oynayan yok. Niye Türk futbolunu Türk futbolcuları yönetmesin? Her maçta 15-16 yabancı, sadece 3 Türk oyuncu oynayacak. Bunu 5’e, 6’ya çıkaracağım. Futbolcu yetişmiyor, kimi örnek alacaklar?'' açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Anthony Taylor, yeni MHK Başkanı olduAnthony Taylor, yeni MHK Başkanı oldu
7 hakemden İbrahim Hacıosmanoğlu'na suç duyurusu7 hakemden İbrahim Hacıosmanoğlu'na suç duyurusu
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

İlk uçuşunda yaşadığı şeye bakın! Genç hostesin zor anları
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı

Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı

Çırağına yaptığı yanına kar kalmadı! İşkenceci berber tutuklandı
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
DMM’den “Azerbaycan’da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı” iddialarına açıklama

DMM, ortalığı karıştıran iddialara yanıt verdi: Hedef kardeşliğimiz
Asgari ücret için dikkat çeken çıkış! Cumhur İttifakı üyesinden yılda iki kez zam çağrısı

Asgari ücrette zam pazarlığı öncesi sürpriz çağrı
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

Esrarengiz son! Misafirliğe gittiği evden bir daha çıkamadı
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! 'Pişman değilim'

Sahnedeki hareketini dünya alkışladı ama yapımdan çıkarıldı
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından çıkanlar şaşkına çevirdi