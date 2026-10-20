Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday oldu

Avrupa gol kralı, altın kramponlu eski futbolcu Tanju Çolak, TYT Türk’te yayınlanan Kral Analiz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TFF BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI DUYURDU

Türk futbolunu futbolun içinden gelen isimlerin yönetmesi gerektiğini ifade eden Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

''BİZİM NEYİMİZ EKSİK?''

Basketbol ve güreş federasyonlarını örnek gösteren Tanju Çolak, ''Basketbolu kim yönetiyor? Hidayet Türkoğlu. Güreşi kim yönetiyor? Taha kardeşim. Peki Türk futbolunu niye futbolcular yönetmesin? Neyimiz eksik? Bilgimiz de, havamız da, fikirlerimiz de, insanlığımız da, hoşgörümüz de var. Futbola daha yakınız, daha içteniz. Bütün kulüpleri kucaklarız, dertleşiriz. Kulüplerin doğrultusunda devam edebiliriz. MHK yanlış yaparsa hemen gereğini yaparız.'' dedi.

''FUTBOLUN İÇERİSİNDEN GELENLER YÖNETSİN''

Sözlerine devam eden Tanju Çolak, ''Arkadaşlar, çok açık ve net olmak lazım. Futbolu, futbolun içerisinden gelenler yönetsin. Gelenler futboldan anlıyor mu? Nerede oynamışlar? Profesyonel mi? Amatör bile oynayan yok. Niye Türk futbolunu Türk futbolcuları yönetmesin? Her maçta 15-16 yabancı, sadece 3 Türk oyuncu oynayacak. Bunu 5’e, 6’ya çıkaracağım. Futbolcu yetişmiyor, kimi örnek alacaklar?'' açıklamasında bulundu.

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