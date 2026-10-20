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Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

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Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, deplasmanda PSG'ye 4-2 mağlup oldu. Bu sezon daha önce tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçı da kazanan Barcelona, ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Parc des Princes’te oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan dev karşılaşmada PSG, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

PSG'DEN DEV ZAFER

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 82. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Barcelona'nın golleri 55. dakikada Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

BARCELONA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sezon La Liga ve Avrupa kulvarı dahil olmak üzere çıktığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Katalan ekibi, Fransa deplasmanında aldığı bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini tattı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ev sahibi PSG, puanını 9'a yükselterek ilk 8 yolunda iddiasını sürdürdü. Barcelona ise 6 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Tabiki yenecek, son 2 sezonun şampiyonlar ligi şampiyonu bu takım

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